Nogometni klubi lani za prestope zapravili skoraj devet milijard evrov

S temi številkami so klubi precej dvignili letvico zapravljanja za okrepitve, saj so stari rekord iz leta 2019 popravili za skoraj dve milijardi dolarjev. oziroma približno 1,84 milijarde evrov. V primerjavi z letom 2022 gre za 48,1-odsotno rast vrednosti prestopov, kar je povezano predvsem s sprostitvijo ukrepov in novim zagonom nogometnega trga po koronski krizi.

Na vrhu seznama držav so spet angleški klubi, ki so skupaj zapravili 2,96 milijarde dolarjev ozirom 2,73 milijarde evrov, s čimer so trikrat presegli vrednost prestopov v Franciji, ki je na teh lestvici druga. Prvič pa so med peterico najbolj zapravljivih tudi klubi iz Savdske Arabije, ki so za okrepitve lani namenili 970 milijonov dolarjev oziroma 895 milijonov evrov. Med najdražjimi nakupi so bili prestopi Neymarja, Sadia Maneja in Riyada Mahreza.