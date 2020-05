Nogometni klubi prejeli protokol za nadaljevanje državnega prvenstva

V prvi vrsti bodo v veljavi smernice za vzpostavitev higienskih standardov, ki med drugim nalagajo, da se število oseb, ki bodo potrebne za organizacijo tekem, zniža na najmanjše možno. Zadrževati se morajo na prostem na predpisanih območjih, če bo to mogoče. Vsi udeleženci si bodo morali pred prihodom na stadion zagotoviti svojo zaščitno masko in jo nositi ves čas zadrževanja na stadionu. Izjema uporabe zaščitnih mask velja le za igralce in sodnike na igrišču v času ogrevanja in tekme, ter za trenerja v času vodenja tekme in dajanja izjav po njej.

Vse pripomočke za vadbo in tekmo bo treba razkužiti. Žoge za tekmo bodo morale biti razkužene pred ogrevanjem, pred pričetkom tekme, ob polčasu in po končani tekmi. Vsak igralec bo moral uporabljati svoj bidon oziroma plastenko, za hrano in pijačo pa poskrbi vsak klub sam.

Igralci se pred odhodom na igrišče ne bodo smeli zadrževati v tunelu, pregled opreme pa se bo opravil ob upoštevanju higienskih priporočil. Ob prvem pozivu sodnika sedem minut pred pričetkom tekme bo garderobo zapustila domača ekipa, ob drugem pozivu pet minut pred pričetkom tekme pa gostujoče moštvo. Izhodni protokol izključuje spremljevalce igralcev in uporabo maskot. Skupinskega fotografiranja ne bo. Ekipi in sodniki se ne bodo rokovali, prav tako ne kapetana po metu kovanca. Izmenjave klubskih zastavic tudi ne bo.

Med tekmo se igralcem ob doseženem zadetku telesni stik odsvetuje. V kolikor bo mogoče se vzdržuje varnostna razdalja 1,5 metra do sodnikov in ostalih prisotnih ob igrišču. Rezervisti bodo morali na klopi, če bo le mogoče, sedeti 1,5 metra narazen. Organizator bo moral priskrbeti zadostne količine razkužil za roke, za površine, brezstičnih termometrov in primernih košev za odpadke. Obenem pa bo moral imeti osebo, ki bo odgovorna za izvajanje higienskih standardov. Zagotoviti bo moral povečano število osebja za čiščenje ter za izvajanje postopkov zbiranja zdravstvenih podatkov ob prihodu udeležencev na stadion. Oseba, odgovorna za izvajanje higienskih standardov, bo odgovorna tudi za zbiranje zdravstvenih podatkov obeh ekip večer pred tekmo in podatke o vseh udeležencih ob prihodu na stadion. V dokumentu, ki ga je klubom poslala NZS, pa ni omembe o testiranjih na novi koronavirus in karanteni ob morebitnih okužbah. Pravico do vstopa na stadion bodo imeli poleg igralcev, strokovnega vodstva, delegacij obeh ekip, uradnih oseb, med njimi so sodniki, kontrolor in delegat, tudi pobiralci žog, reševalci, gasilci, novinarji in fotografi, varnostniki, osebje, ki sodeluje pri TV prenosih in klubsko osebje ter predstavniki stadiona, ki skrbijo za organizacijo tekme.

Omejene bodo tudi medijske aktivnosti. Poleg ponovnega akreditiranja za tekme bo delo novinarjev potekalo zgolj na tribuni in ne v prostorih stadiona. Novinarske konference bodo po koncu tekem potekale v prostorih, ki zagotavljajo minimalno razdaljo 1,5 metra med prisotnimi in lahko sprejmejo dovoljeno število desetih predstavnikov medijev, predvidenih za tekme DP. V nasprotnem primeru bodo novinarji izjave pobirali v mešani coni, kjer bodo morali ves čas nositi masko in ohranjati varnostno razdaljo. Prednost pri pobiranju izjav pa bodo imeli predstavniki medijev, ki so imetniki TV pravic.