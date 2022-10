Nogometni legendi Aliju Daeiju iranske oblasti zasegle potni list

Iran je prizorišče protestov, odkar je 22-letna iranska Kurdka Mahse Amini umrla 16. septembra, potem ko jo je v Teheranu aretirala policija. Ta jo je obtožila, da je kršila kodeks oblačenja Islamske republike za ženske, zlasti nošenje tančice. Med shodi, ki so jih oblasti označile za "nemire", je bilo ubitih na desetine ljudi, večinoma protestnikov, navaja AFP, nekaj pa tudi pripadnikov iranskih varnostnih sil. Te so aretirale več sto ljudi. Zdaj 52-letni Ali Daei z vzdevkom "šahriar" (kralj, perzijsko) je 27. septembra pozval oblasti, naj "rešijo probleme iranskega ljudstva, namesto da se zatekajo k represiji, nasilju in aretacijam".