Nogometni navijači enotni: 'Spoštujte javno zdravje in ne glejte zgolj na profit'

Nekaj več kot 150 navijaških združenj po Evropi se je podpisalo pod skupno pismo z naslovom: "Igra brez srčnega utripa tega športa ga bo privedla do smrti."



Člani številnih navijaških skupin so torej dali jasno vedeti, da si ne želijo nadaljevanja nacionalnih nogometnih prvenstev. Glede na priporočila zdravstvene stroke, naj se vsa tekmovanja v ekipnih športih z žogo – če je to le mogoče – prestavijo na jesen oziroma na začetek nove sezone, je potem še toliko bolj razumljiv navijaški poziv nogometnim veljakom, naj spoštujejo omenjene smernice stroke. "Sami dobro veste, da se šport odvija zaradi njegovih privržencev. In nič drugače ni v nogometu, kjer je navijaški utrip še toliko bolj izrazit. Številne evropske vlade so z razlogom pozvale k prekinitvi nacionalnih prvenstev do jeseni, saj je na prvem mestu javno zdravje. Kajti igra brez srčnega utripa tega športa ga bo privedla do smrti," so uvodoma zapisali v skupnem pismu za javnost in dodali,