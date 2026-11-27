Mladinska nogometna tekma v paragvajskem mestu Coronel Oviedo se je končala s šokantnimi prizori. Med srečanjem reprezentanc regije Ovetenseja in Villarrice je prišlo do množičnega prerivanja, v katerem je eden izmed nogometašev brutalno napadel tekmeca.

Incident se je zgodil v drugem polčasu, ko je ob vodstvu Villarrice s 4:0 po enem izmed prekrškov izbruhnil spor med igralci obeh ekip. Med prerivanjem je 15-letni nogometaš padel na zelenico, nato pa se mu je približal član nasprotne ekipe in ga močno brcnil v tilnik.