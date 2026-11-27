Mladinska nogometna tekma v paragvajskem mestu Coronel Oviedo se je končala s šokantnimi prizori. Med srečanjem reprezentanc regije Ovetenseja in Villarrice je prišlo do množičnega prerivanja, v katerem je eden izmed nogometašev brutalno napadel tekmeca.
Incident se je zgodil v drugem polčasu, ko je ob vodstvu Villarrice s 4:0 po enem izmed prekrškov izbruhnil spor med igralci obeh ekip. Med prerivanjem je 15-letni nogometaš padel na zelenico, nato pa se mu je približal član nasprotne ekipe in ga močno brcnil v tilnik.
Po silovitem udarcu je mladenič ostal negiben na tleh in po poročanju lokalnih medijev za nekaj minut izgubil zavest. Zaradi resnosti dogodka so tekmo takoj prekinili, poškodovanega nogometaša pa z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico.
Posnetek incidenta se je hitro razširil po družbenih omrežjih in sprožil številne odzive. Mnogi od pristojnih zahtevajo stroge disciplinske ukrepe proti napadalcu, medtem ko podrobnosti o zdravstvenem stanju poškodovanega nogometaša za zdaj še niso znane.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.