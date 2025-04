Nogometni observatorij CIES: Oblaka ni med 100 najboljšimi vratarji na svetu

OGLAS

"Indeks temelji na športni ravni tekem, odigranih po tej metodologiji, rezultatih tekem in odstopanju odstotka zadetkov na ravni domače lige v primerjavi s pričakovano vrednostjo glede na obrambno moč ekip delodajalcev. Na lestvici so samo vratarji s pozitivnim razkorakom pri zadnjem merilu (odigranih najmanj 20 ligaških tekem v zadnjih 365 dneh)," so na spletni strani CIE nogometnega observatorija zapisali v optimističnem prepričanju, da bo povprečnemu navijaču jasna formula na podlagi katere med 100 najboljšimi vratarji minulega leta ni vratarjev petih od osmih četrtfinalistov te sezone Lige prvakov.

Gianluigi Donnarumma je po mnenju mednarodnega nogometnega observatorija najboljši vratar v minulem letu FOTO: AP icon-expand

So pa med najboljše tri uvrstili Gianluigija Donnarummo (indeks 95,5), Interjevega Yanna Sommerja (indeks 91,7) in vratarja Real Madrida Thibauta Courtoisa (indeks 88). Med najboljšo stoterico ni vratarja najboljše obrambe v angleški Premier League Davida Raye, ki je z Arsenalom minuli teden ustavil Real in aktualnega "najboljšega vratarja na svetu" po izboru Ballon d'Orja Emiliana Martineza. Četrto mesto na tej lestvici si je prigaral 23-letni vratar ruskega Krasnodarja Stanislav Agkatsev (index 87,4). Med najboljšo deseterico so se znašli še vratar Brentforda Mark Flekken (indeks 85,9), vratar Chelseaja Robert Sanchez (indeks 84,1), vratar Leipziga Peter Gulasci (indeks 83,9), vratar brazilskega moštva Fortaleza Joao Ricardo (indeks 83,7), vratar Borussie Mönchengladbach Moritz Nicolas (indeks 83,3) in vratar Mainza Robin Zentner (index 82,2).

Jan Oblak naj ne bi spadal med najboljših 100 vratarjev minulega leta FOTO: Luka Kotnik icon-expand