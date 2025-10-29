Nogometni praznik v Grosuplju: Brinje - Maribor 0:1*

Pred natanko enim mesecem je postalo jasno, da bodo Grosupeljčani v šestnajstini finala slovenskega pokala gostili Mariborčane. Do te faze tekmovanja so se nogometaši Brinja prebili s prepričljivima zmagama – Jevnico so premagali z 8:1, Belo krajino pa s 6:0. Tudi vijoličasti niso imeli težav. Jurovski Dol so ugnali s 13:0 in vknjižili najvišjo uradno zmago v klubski zgodovini.

Tekmo v Grosuplju so domačini pogumno odprli, nato pa hitro prejeli zadetek. Sheyi Ojo je poslal predložek v kazenski prostor, Isaac Tshipamba je žogo preusmeril proti Aliju Reghbi, ta pa jo je pospravil v mrežo. Kljub zgodnjemu zaostanku so navijači na nabito polni tribuni novega športnega parka glasno vzpodbujali svoje ljubljence, ki so med 18. in 21. minuto izvedli kratek pritisk proti gostujočim vratom.

Vsakič, ko so se domači nogometaši približali vratom Maribora, je bilo občinstvo na nogah, sicer pa je bilo slišati tudi organizirane podpornike vijoličastih, ki so v Grosuplje pripotovali v lepem številu. Ob odlični navijaški kulisi so drugoligaši v 35. minuti zelo resno zapretili, goste je najprej rešila vratnica, nato pa še prečka.