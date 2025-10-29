Svetli način
Nogomet

Nogometni praznik v Grosuplju: Brinje - Maribor 0:1*

Grosuplje, 29. 10. 2025 19.59 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
1

Nogometni klub Brinje Grosuplje v tej sezoni še ne pozna poraza. To danes želijo spremeniti nogometaši Maribora, ki v razprodanem in nabito polnem novem športnem parku gostujejo v okviru slovenskega pokala. Lahko ekipa, ki ima v drugi slovenski ligi po 13 tekmah 11 zmag in dva remija, preseneti vijoličaste?

Pred natanko enim mesecem je postalo jasno, da bodo Grosupeljčani v šestnajstini finala slovenskega pokala gostili Mariborčane. Do te faze tekmovanja so se nogometaši Brinja prebili s prepričljivima zmagama – Jevnico so premagali z 8:1, Belo krajino pa s 6:0. Tudi vijoličasti niso imeli težav. Jurovski Dol so ugnali s 13:0 in vknjižili najvišjo uradno zmago v klubski zgodovini.

Tekmo v Grosuplju so domačini pogumno odprli, nato pa hitro prejeli zadetek. Sheyi Ojo je poslal predložek v kazenski prostor, Isaac Tshipamba je žogo preusmeril proti Aliju Reghbi, ta pa jo je pospravil v mrežo. Kljub zgodnjemu zaostanku so navijači na nabito polni tribuni novega športnega parka glasno vzpodbujali svoje ljubljence, ki so med 18. in 21. minuto izvedli kratek pritisk proti gostujočim vratom.

Vsakič, ko so se domači nogometaši približali vratom Maribora, je bilo občinstvo na nogah, sicer pa je bilo slišati tudi organizirane podpornike vijoličastih, ki so v Grosuplje pripotovali v lepem številu. Ob odlični navijaški kulisi so drugoligaši v 35. minuti zelo resno zapretili, goste je najprej rešila vratnica, nato pa še prečka.

Nogometaši Maribora
Nogometaši Maribora FOTO: NK Maribor
V osmini finala nas čaka obračun med Celjem in Olimpijo
V osmini finala nas čaka obračun med Celjem in Olimpijo FOTO: Luka Kotnik

Ekipa, ki si bo danes zagotovila napredovanje, se bo v osmini finala udarila z Bistrico, ki je do mesta v naslednji fazi tekmovanja prišla z zmago z izidom 18:0 proti nižjeligašu Stojnci. Zmagovalca te tekme nato čaka srečanje s Celjem oziroma Olimpijo, ki se bosta pomerila v osmini finala.

Grofje so za uvrstitev v naslednji krog pokala s 4:0 premagali Makole. Prvi in zadnji zadetek na tekmi je dosegel Rudi Požeg Vancaš, vmes pa je bil dvakrat natančen Franko Kovačević.

Zmaji so imeli s svojim nasprotnikom malce več težav. Gostovali so pri Šenčurju in ob koncu prvega polčasa povedli po golu Alexa Tamma. Prednost ljubljanskega kluba je v 80. minuti povišal Veljko Jelenković, za napeto končnico pa je poskrbel vratar Olimpije, ki je brcnil mimo žoge, ta pa se je nato odkotalila v njegova vrata. Zmaji, ki so imeli od 83. minute igralca več, so uspeli slaviti z 1:2.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenski pokal, 1/16 finala, sreda, 29.10.2025, izidi:

Beltinci - Radomlje 1:3 (1:1)
Močnik 12.; Krapukhin 9., Vokić 53., Graj 59. (ag)

Makole - Celje 0:4 (0:1)
Vancaš 19. (11-m), 78., Kovačević 53., 73.

Šenčur - Olimpija 1:2 (0:1)
Kurtić 86. (ag); Tamm 42., Jelenković 80.

Tabor Sežana - Primorje 1:4 (1:3)

Brinje Grosuplje - Maribor -:-

nogomet slovenski pokal brinje grosuplje maribor celje olimpija
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Optimisty
29. 10. 2025 20.28
gremo brinje 💛💙
ODGOVORI
0 0
