Nogometni praznik v Hamburgu: k petoligašu prihaja Borussia Dortmund

Za nogometaše HEBC-ja bo to eden največjih večerov v zgodovini kluba. Namesto na svojem običajnem prizorišču bodo proti rumeno-črnim zaigrali na velikem Volksparkstadionu.
Dortmund v Hamburg prihaja po uspešnem začetku nove bundesligaške sezone. Varovanci Nika Kovača so za uvod z 2:0 premagali Hamburger SV, zdaj pa bodo v pokalnem tekmovanju želeli brez večjih zapletov potrditi vlogo favorita.
Nemški pokal pa je skozi leta že večkrat poskrbel za presenečenja, zato bo za HEBC obračun predvsem priložnost, da pred veliko množico brez pritiska izzove slovitega tekmeca. Za domače bo že sam prihod Borussie pravi nogometni praznik, Dortmund pa si spodrsljaja proti petoligašu seveda ne sme privoščiti.
Prenos tekme HEBC Hamburg – Borussia Dortmund boste lahko od 20.40 spremljali na VOYO.
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