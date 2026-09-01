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Nogomet

Nogometni praznik v Hamburgu: k petoligašu prihaja Borussia Dortmund

Hamburg, 01. 09. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Jobe Bellingham

Hamburg bo v nemškem pokalu gostil enega tistih obračunov, zaradi katerih ima to tekmovanje poseben čar. Petoligaš HEBC Hamburg bo na Volksparkstadionu pričakal Borussio Dortmund, enega največjih nemških klubov in izrazitega favorita za napredovanje v drugi krog. Prenos tekme boste lahko nocoj od 20.40 spremljali na VOYO.

Za nogometaše HEBC-ja bo to eden največjih večerov v zgodovini kluba. Namesto na svojem običajnem prizorišču bodo proti rumeno-črnim zaigrali na velikem Volksparkstadionu.

Dortmund v Hamburg prihaja po uspešnem začetku nove bundesligaške sezone. Varovanci Nika Kovača so za uvod z 2:0 premagali Hamburger SV, zdaj pa bodo v pokalnem tekmovanju želeli brez večjih zapletov potrditi vlogo favorita.

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Nemški pokal pa je skozi leta že večkrat poskrbel za presenečenja, zato bo za HEBC obračun predvsem priložnost, da pred veliko množico brez pritiska izzove slovitega tekmeca. Za domače bo že sam prihod Borussie pravi nogometni praznik, Dortmund pa si spodrsljaja proti petoligašu seveda ne sme privoščiti.

Prenos tekme HEBC Hamburg – Borussia Dortmund boste lahko od 20.40 spremljali na VOYO.

Nemški pokal na VOYO!
Nemški pokal na VOYO!
FOTO: VOYO
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