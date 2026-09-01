Nogometni praznik v Hamburgu: k petoligašu prihaja Borussia Dortmund

Za nogometaše HEBC-ja bo to eden največjih večerov v zgodovini kluba. Namesto na svojem običajnem prizorišču bodo proti rumeno-črnim zaigrali na velikem Volksparkstadionu.

Dortmund v Hamburg prihaja po uspešnem začetku nove bundesligaške sezone. Varovanci Nika Kovača so za uvod z 2:0 premagali Hamburger SV, zdaj pa bodo v pokalnem tekmovanju želeli brez večjih zapletov potrditi vlogo favorita.