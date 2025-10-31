Stavniški škandal v Turčiji: suspendirali kar 149 nogometnih sodnikov

"Sojenje je časten poklic in vsak, ki omadežuje to čast, ne bo nikoli več sodeloval v turškem nogometu," je v četrtek dejal Ibrahim Haciosmanoglu, predsednik turške nogometne zveze (TFF), ki je po obsežni preiskavi suspendirala kar 149 sodnikov in jim izrekla kazen od osem do dvanajst mesecev.

Ta je pokazala, da ima od 571 sodnikov z licencami za sojenje v profesionalnih ligah kar 371 sodnikov račune na portalih za športne stave, 152 sodnikov pa pri stavah tudi aktivno sodeluje. Med njimi je 22 sodnikov, ki so sodili na tekmah prve turške lige, od tega sedem glavnih in 15 stranskih.