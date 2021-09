BiH: Nogometni sodniki po napadu navijačev bežali iz gorečega vozila

V osebnem vozilu so bili po poročanju bosansko-hercegovskih medijev nogometni sodnik Sabrija Topalović, pomožni sodnik Admir Šehović in član sodniške komisije Adnan Alispahić. "V torek zvečer okoli 23.45 so napadalci v predoru Lendava na cesti med Jablanico in Konjicem prestregli vozilo znamke Mercedes, v katerem so bili A. Š. (1982), S. T. (1983) in A. A. (1971). Napadalci so s palicami razbili okna in v avtomobil vrgli baklo, nato pa pobegnili v golfu," sporočilo policije povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Na podlagi sporočila policije je mogoče sklepati, da je Alispahić zaprosil za zdravniško pomoč, ki jo je prejel v Zdravstvenem domu Jablanica. Incident se je zgodil, potem ko so zaradi vdora navijačev na igrišče v 82. minuti prekinili tekmo v Mostarju.

Športni spletni portal sportSport.ba navaja neuradne informacije, da naj bi Alispahić utrpel več poškodb na rokah, glavi in rebrih. Po poročanju omenjenega portala naj bi avtomobil z uradnimi osebami prestreglo pet huliganov, ki so s kovinskimi palicami razbili okna avtomobila ter se lotili Topalovića, Alispahića in Šehovića, v avtomobil pa vrgli še prižgano baklo.