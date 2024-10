Nogometni stadion Valencie postal center za zbiranje pomoči

Čas je v mestu na vzhodu Španije obstal. Prebivalci Valencie se soočajo z groznimi poplavami, ki so mesto prekrile z blatnimi nanosi. Na račun tega so slovito Mestallo spremenili v center za zbiranje hrane, oblek in ostale pomoči, namenjene žrtvam. Klub je tako ponudil svoj stadion, ki sicer sprejme 49.430 gledalcev, da je na voljo vsem kot zatočišče in prostor, kjer lahko najdejo pomoč. Številni športniki so že poslali donacije in pomoč žrtvam poplavljene pokrajine.