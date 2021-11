Nogometni svet se čudi: 'Izbor Messija za zlato žogo je škandal'

Odlični poljski napadalec je bil brez dvoma prvo ime v prejšnji sezoni, v kateri je ob 48 zadetkih na 40 tekmah v vseh tekmovanjih v dresu münchenskega Bayerna zrušil še dolgoletni rekord nepozabnega Gerda Müllerja po številu doseženih zadetkov v eni sezoni nemške bundeslige (41).

Kljub temu je Robert Lewandowski prejel 33 glasov manj od zmagovalca, sicer dobitnika sedmih zlatih žog, Lionela Messija. "To ne more biti res. Izbor je škandalozen," kar vrešči z naslovnice uglednega Bilda. Podobnega mnenja je tudi legendarni nemški reprezentant in dolgoletni kapetan Bayerna Lothar Matthäus, ki je za nemški Sky Sport povedal: "Po tem izboru imam veliko težavo še naprej razumeti ta svet. Z dolžnim spoštovanjem do zmagovalca in ostalih nominirancev, ampak nobenega dvoma ni o tem, kdo je bil najboljši posameznik v prejšnji sezoni. Zaradi vsega, kar je Robert dosegel z Bayernom na posamični in moštveni ravni, bi ta nagrada preprosto morala pripasti njemu."