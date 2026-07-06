Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Nogometni svet se zgraža: Gianni in Donald znova z roko v roki

New York, 06. 07. 2026 09.12 pred 7 minutami 2 min branja 7

Avtor:
A.V.
Gianni Infantino v Egiptu

Nogometni svet je šokiran zaradi škandalozne odločitve Fife, da Folarinu Balogunu kljub dejstvu, da je ta ameriški napadalec na predhodni tekmi proti Bosni in Hercegovini prejel neposredni rdeči karton, omogoči igranje proti Belgiji v osmini finala svetovnega prvenstva.

Odločitev je v splošni nogometni javnosti sprožila ostre in burne reakcije ter vprašanja, kako je nekaj takega sploh mogoče, odgovor na to vprašanje pa je morda ponudil kar sam ameriški predsednik Donald Trump.

"Hvala Fifi, da je storila to, kar je prav, in popravila veliko krivico," je predsednik Združenih držav Amerike zapisal na svojem profilu na družbenem omrežju X, ob tem pa so se takoj začela ugibanja in namigovanja, da je v vse skupaj neposredno vpleten tudi sam Trump, ki že od prej goji tesne odnose s predsednikom Mednrodne nogometne zveze Giannijem Infantinom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vpleten ali ne, to je manj pomembno, saj je ugled nogometa in svetovnega prvenstva močno omadeževan. Kako velike razsežnosti bo dosegel ta škandal, bodo na koncu določili le ameriški napadalec Folarin Balogun in njegova predstava na tekmi z Belgijo. Ter seveda razplet tega dvoboja oziroma ime potnika v četrtfinale.

In medtem ko se nogometaši ZDA, ki bodo od zdaj naprej v nemilosti celotnega nogometnega sveta, pripravljajo na obračun osmine finala z Belgijci, so jih na treningu obiskali novinarji in zapisali njihove vtise o omenjeni odločitvi Fife. "Mislili smo, da gre za umetno inteligenco. Šele ko smo vsi začeli preverjati informacije, smo ugotovili, da je to resnica," je povedal branilec Chris Richards.

Ameriški predsednik Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino sta poskrbela za enega največjih škandalov v zgodovini svetovnih nogometnih prvenstev.
Ameriški predsednik Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino sta poskrbela za enega največjih škandalov v zgodovini svetovnih nogometnih prvenstev.
FOTO: AP

Ameriški kapetan Christian Pulišić je prav tako priznal, da ga je novica presenetila. "Tega nisem zasledil na družbenih omrežjih. Soigralci so mi povedali in naenkrat so vsi govorili o tem. Pomislil sem: 'To je resnično', je dejal Pulišić. Čeprav se ni želel spuščati v razpravo o sami odločitvi Fife, je Pulišić podal pomenljiv komentar.

"Balo (Folarin Balogun, op. a.) je vse skupaj prenesel zelo dobro, celotna ekipa se je pozitivno odzvala. Nismo se pritoževali ali poskušali česa dokazovati. S takšnimi stvarmi se moraš spoprijeti na pravi način, in takrat se dobrim ljudem dogajajo dobre stvari. Bil je tako pozitiven. Imam občutek, da se je zgodilo nekaj pravičnega," je še sporočil ameriški kapetan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In tako torej, medtem ko se celoten svet zgraža nad odločitvijo Fife, Pulišić meni, da je pravici zadoščeno. Krovna svetovna nogometna organizacija je sicer odločitev utemeljila s 27. členom Fifinega disciplinskega zakonika in predpisani suspenz za eno tekmo pogojno odložila. Kazen bi torej stopila v veljavo le, če bi Balogun v naslednjem letu dni ponovil podoben prekršek. Škandal brez primere...

nogomet sp 2026 folarin balogun rdeči karton škandal fifa gianni infantino donald trump zda

Neymar ostaja nogometni genij brez največje lovorike

Slavje Angležev terjalo hud davek: bizarna poškodba Hendersona

24ur.com 'Fantom sem ukazal, da igrajo pogumneje, njihov odziv pa me je naravnost navdušil'
24ur.com Nogometaši ostali brez premij, kapetanu odvzet kapetanski trak
24ur.com Šeško in Manchester United: se je Slovenec odločil narobe?
24ur.com Slovenski nogometaši so se vrnili v domovino
24ur.com Cesar po skorajšnji blamaži: V tekmo smo šli preveč ležerno
24ur.com Nenavaden prizor: vratar zadel galeba, kapetan pa ga je oživljal
24ur.com Bruno zbodel Ronalda? Bili smo posamezniki, sedaj smo ekipa
Priporoča
  • robot
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • sup
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
progresivnidaveknastanovanja
06. 07. 2026 09.47
ne bo imelo nobenega vpliva na nič, vse ostaja isto. Ovce bodo malo meketale to je pa tudi vse : )
Odgovori
0 0
Pajki
06. 07. 2026 09.45
Sramota za nogomet. Ampak imate vi vsaj kaj za pisat, svojih zgodb tak nimate, niti ste jih sposobni poiskati
Odgovori
+1
1 0
gongash
06. 07. 2026 09.44
Nepošteno. Prirejanje pravil...in potem govorijo o nekem fair playu in nepolitičnosti. Infantino je še 10 krat hujši kot blatter.
Odgovori
+2
2 0
mr.poper
06. 07. 2026 09.44
Obup, kaj so Američani izvolili in pri nas še večji obup .
Odgovori
0 0
kala 09
06. 07. 2026 09.43
Nogomet ni več nogomet.
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
06. 07. 2026 09.40
bruh
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Blaž Švab priznal da ga ta risanka vedno spravi v dobro voljo
Kako ravnati, če vašega otroka piči čebela ali osa
Kako ravnati, če vašega otroka piči čebela ali osa
Vas v nosečnosti pestijo otekle noge? Poskusite te preproste rešitve
Vas v nosečnosti pestijo otekle noge? Poskusite te preproste rešitve
Kdo so bratje in sestre Madonne? Njihove zgodbe so skoraj tako zanimive kot pevkina
Kdo so bratje in sestre Madonne? Njihove zgodbe so skoraj tako zanimive kot pevkina
zadovoljna
Portal
Hlačni kostim, ki ga še dolgo ne bomo pozabili
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka preobrat na ljubezenskem področju
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka preobrat na ljubezenskem področju
Najlepše bele poletne obleke, ki pristojijo skoraj vsaki postavi
Najlepše bele poletne obleke, ki pristojijo skoraj vsaki postavi
Zakaj poleti bolj otekajo noge? Razlogi, ki presenetijo mnoge
Zakaj poleti bolj otekajo noge? Razlogi, ki presenetijo mnoge
vizita
Portal
Z njimi boste shujšali brez lakote: Najboljši ogljikovi hidrati za kurjenje maščob so na dosegu roke
Zakaj je kopičenje visceralne maščobe v trebuhu nevarno za zdravje
Zakaj je kopičenje visceralne maščobe v trebuhu nevarno za zdravje
Kako lahko magnezijev glicinat pomaga pri težavah s spanjem
Kako lahko magnezijev glicinat pomaga pri težavah s spanjem
Fototip kože: zakaj nekateri porjavijo hitreje kot drugi?
Fototip kože: zakaj nekateri porjavijo hitreje kot drugi?
cekin
Portal
Iz stare jakne do več kot 100 evrov zaslužka
Rekordne postavke za študentsko delo: mladi iščejo izkušnje, podjetja kadre
Rekordne postavke za študentsko delo: mladi iščejo izkušnje, podjetja kadre
Oporoka: zakaj jo večina napiše prepozno
Oporoka: zakaj jo večina napiše prepozno
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
moskisvet
Portal
Od davčne reforme do oltarja: Zala Tomašič razkrila, kako je spoznala moža
Bazen med avtomobili postal spletna senzacija, posredovala policija
Bazen med avtomobili postal spletna senzacija, posredovala policija
Strokovnjaki opozarjajo: ta vsakodnevna navada lahko skrajša življenjsko dobo za več let
Strokovnjaki opozarjajo: ta vsakodnevna navada lahko skrajša življenjsko dobo za več let
Pevka znova razvnela splet v prosojni obleki
Pevka znova razvnela splet v prosojni obleki
dominvrt
Portal
Preprosti triki, s katerimi bodo lončnice bolj košate
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Ko lastovke izberejo vaš dom: kako preprečiti škodo
Ko lastovke izberejo vaš dom: kako preprečiti škodo
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
okusno
Portal
Popolna poletna solata, ki nasiti in telo oskrbi s koristnimi hranili
Kaj kuhati ta teden: 7 hitrih poletnih kosil iz sezonske zelenjave
Kaj kuhati ta teden: 7 hitrih poletnih kosil iz sezonske zelenjave
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
voyo
Portal
Survivor: Hrvaška
Lajf je tekma
Lajf je tekma
Zlo med nami: Ted Bundy
Zlo med nami: Ted Bundy
2017
2017
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763