Nogometni svet se zgraža: Gianni in Donald znova z roko v roki

Odločitev je v splošni nogometni javnosti sprožila ostre in burne reakcije ter vprašanja, kako je nekaj takega sploh mogoče, odgovor na to vprašanje pa je morda ponudil kar sam ameriški predsednik Donald Trump. "Hvala Fifi, da je storila to, kar je prav, in popravila veliko krivico," je predsednik Združenih držav Amerike zapisal na svojem profilu na družbenem omrežju X, ob tem pa so se takoj začela ugibanja in namigovanja, da je v vse skupaj neposredno vpleten tudi sam Trump, ki že od prej goji tesne odnose s predsednikom Mednrodne nogometne zveze Giannijem Infantinom.

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Vpleten ali ne, to je manj pomembno, saj je ugled nogometa in svetovnega prvenstva močno omadeževan. Kako velike razsežnosti bo dosegel ta škandal, bodo na koncu določili le ameriški napadalec Folarin Balogun in njegova predstava na tekmi z Belgijo. Ter seveda razplet tega dvoboja oziroma ime potnika v četrtfinale. In medtem ko se nogometaši ZDA, ki bodo od zdaj naprej v nemilosti celotnega nogometnega sveta, pripravljajo na obračun osmine finala z Belgijci, so jih na treningu obiskali novinarji in zapisali njihove vtise o omenjeni odločitvi Fife. "Mislili smo, da gre za umetno inteligenco. Šele ko smo vsi začeli preverjati informacije, smo ugotovili, da je to resnica," je povedal branilec Chris Richards.

Ameriški predsednik Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino sta poskrbela za enega največjih škandalov v zgodovini svetovnih nogometnih prvenstev. FOTO: AP

Ameriški kapetan Christian Pulišić je prav tako priznal, da ga je novica presenetila. "Tega nisem zasledil na družbenih omrežjih. Soigralci so mi povedali in naenkrat so vsi govorili o tem. Pomislil sem: 'To je resnično', je dejal Pulišić. Čeprav se ni želel spuščati v razpravo o sami odločitvi Fife, je Pulišić podal pomenljiv komentar. "Balo (Folarin Balogun, op. a.) je vse skupaj prenesel zelo dobro, celotna ekipa se je pozitivno odzvala. Nismo se pritoževali ali poskušali česa dokazovati. S takšnimi stvarmi se moraš spoprijeti na pravi način, in takrat se dobrim ljudem dogajajo dobre stvari. Bil je tako pozitiven. Imam občutek, da se je zgodilo nekaj pravičnega," je še sporočil ameriški kapetan.

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