Argentinski nogomet pretresa tragična smrt 18-letnega nogometaša Abela Nuneza, ki je med mladinsko prvenstveno tekmo utrpel usodne poškodbe glave po udarcu žoge. Nunez je nastopal za FC Ezeiza na tekmi proti Deportivu Munizu, ko ga je po silovitem izbijanju nasprotnega branilca žoga zadela v glavo. Mladenič je takoj zatem padel na tla in izgubil zavest, očividci pa dogodek opisujejo kot prizor, podoben nokavtu v boksu.
"Žoga ni dobila višine. Z razdalje štirih ali petih metrov ga je zadela neposredno v glavo. Takoj je padel in ni več kazal odzivov," je za lokalne medije povedal športni novinar Cristian Rompani, ki je spremljal srečanje.
Zdravniška ekipa je nogometašu nudila prvo pomoč ob igrišču, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili zlom lobanje in notranje krvavitve. Nunez je prestal operacijo, vendar poškodbam ni podlegel.
Tekma je bila po nesreči prekinjena
V klubu FC Ezeiza so sprva pozvali navijače in nogometno skupnost k molitvam za okrevanje svojega igralca, nato pa nekaj dni pozneje potrdili tragično vest o njegovi smrti.
"Danes je nogomet v ozadju. Poslavljamo se od soigralca in mladega človeka, polnega sanj in načrtov za prihodnost. Njegova izguba je pustila praznino, ki je ni mogoče opisati z besedami," so zapisali v čustvenem sporočilu. Sožalje so izrazili tudi pri Deportivu Munizu, kjer so zapisali, da za takšno tragedijo ni pravih besed.
Smrt komaj 18-letnega nogometaša je pretresla argentinsko športno javnost in znova opozorila, da lahko tudi navidez nedolžne situacije na športnih igriščih v izjemno redkih primerih privedejo do najhujših posledic.
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