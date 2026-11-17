Argentinski nogomet pretresa tragična smrt 18-letnega nogometaša Abela Nuneza, ki je med mladinsko prvenstveno tekmo utrpel usodne poškodbe glave po udarcu žoge. Nunez je nastopal za FC Ezeiza na tekmi proti Deportivu Munizu, ko ga je po silovitem izbijanju nasprotnega branilca žoga zadela v glavo. Mladenič je takoj zatem padel na tla in izgubil zavest, očividci pa dogodek opisujejo kot prizor, podoben nokavtu v boksu.

"Žoga ni dobila višine. Z razdalje štirih ali petih metrov ga je zadela neposredno v glavo. Takoj je padel in ni več kazal odzivov," je za lokalne medije povedal športni novinar Cristian Rompani, ki je spremljal srečanje.