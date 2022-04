Nogometni svet v šoku: umrl je Mino Raiola

Že od januarja so sicer krožile govorice o njegovi bolezni, po tem, ko so mediji pisali, da je bil sprejet v bolnišnico San Raffaele v Milanu. A tedaj so iz njegove pisarne sporočili, da ni šlo za nujen poseg, pač pa zgolj za preventivne preiskave zaradi potrebe pred anestezijo.

Ob tragični smrti enega najbolj vplivnih agentov na svetu se pod vprašaj postavlja prihodnost Erlinga Haalanda, ki bi to poletje moral zamenjati klub. Zanj se najresneje zanimata Real Madrid in Manchester City. Podobno velja tudi za Paula Pogbaja, ki si želi zapustiti Manchester United ...

Raiola je v preteklosti sicer skrbel za številne znane nogometaše, med njimi so poleg že omenjenih bili tudi Dennis Bergkamp, Robinho, Mario Balotelli, Matthijs De Ligt in Moise Kean. Njegovo ocenjeno premoženje leta 2020 po Forbsu je bilo 85 milijonov evrov, ocenili pa so ga kot četrtega najbogatejšega agenta.