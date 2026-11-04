Nogometni svet v solzah: predsednik po tragediji obljubil strokovno pomoč

Nogometni svet žaluje in še kar ne more verjeti. Nepojemljivo je, kako hitro lahko ugasne življenje nogometaša, in to prav med igro, s katero se ukvarja že od malih nog. Smrt Jesusa de Miguela je v torek zjutraj pretresla javnost, ki je čakala na pozitivne novice s strani kluba. Te nikoli niso prišle in jasno je bilo, da se 30-letnik ne bo vrnil iz lokalne bolnišnice, kjer se je boril za življenje. Za sabo je pustil partnerko Mario in mlado hčerkico Carlo, ki ga ne bosta nikoli več videli.

Prav njima je bila seveda namenjena velika večina sporočil podpore in sožalja, ki so priletela z vsakega konca sveta. Med drugim so se oglasili Lionel Messi, Vinicius Jr., Lamine Yamal in Gerrard Pique, ki je v zgodbo vpleten na svoj edinstven način. Nekdanji odlični branilec Barcelone je namreč predsednik Andore, katere vratar Jesus Owono je povzročil smrt svojega soimenjaka. Smrtno in bolečo tišino je presekal predsednik žalujočega Tenerifa Felipe Minambres.