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Nogomet

Nogometni svet v solzah: predsednik po tragediji obljubil strokovno pomoč

Tenerife, 04. 11. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Lu.M
Jesus de Miguel

Tragičen incident na ponedeljkovi tekmi španske druge lige med Tenerifom in Andorro, zaradi katerega je življenje izgubil Jesus de Miguel, je pretresel nogometni svet, ki žaluje za mnogo prehitro preminulim Špancem. Na družbenih omrežjih se je vsulo čustvenih zapisov največjih imen, ki so izrekla sožalje družini.

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Nogometni svet žaluje in še kar ne more verjeti. Nepojemljivo je, kako hitro lahko ugasne življenje nogometaša, in to prav med igro, s katero se ukvarja že od malih nog. Smrt Jesusa de Miguela je v torek zjutraj pretresla javnost, ki je čakala na pozitivne novice s strani kluba. Te nikoli niso prišle in jasno je bilo, da se 30-letnik ne bo vrnil iz lokalne bolnišnice, kjer se je boril za življenje. Za sabo je pustil partnerko Mario in mlado hčerkico Carlo, ki ga ne bosta nikoli več videli.

Prav njima je bila seveda namenjena velika večina sporočil podpore in sožalja, ki so priletela z vsakega konca sveta. Med drugim so se oglasili Lionel Messi, Vinicius Jr., Lamine Yamal in Gerrard Pique, ki je v zgodbo vpleten na svoj edinstven način. Nekdanji odlični branilec Barcelone je namreč predsednik Andore, katere vratar Jesus Owono je povzročil smrt svojega soimenjaka. Smrtno in bolečo tišino je presekal predsednik žalujočega Tenerifa Felipe Minambres.

"Govorili smo tako z LaLigo kot tudi z Granado in se dogovorili, da preložimo našo prihajajočo tekmo. Obe strani sta bili absolutno pripravljeni na pomoč, za kar se jim iskreno zahvaljujemo," poleg tega je razkril tudi, da bodo prestavili tekmo kraljevega pokala proti Badajozu in ligaško srečanje s Ceuto. Tekmovalne obveznosti so se seveda v luči tragedije preselile v ozadje, vsi v klubu razmišljajo samo o nesreči svojega soigralca.

"Situacija je enostavno nedojemljiva, da igralec tako umre na terenu. Znašli smo se v trenutku šibkosti, žalosti in nevere zaradi tega, kar se je zgodilo. Žalovali bomo, a nas bo ta tragedija tudi še bolj povezala. Mi, igralci, in njegova družina bomo potrebovali strokovno pomoč. Doživeli smo neizmerno tragedijo," je še povedal predsednik, ki je zagotovil, da bo klub vsem vpletenim zagotovil strokovno pomoč.

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KOMENTARJI4

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devlon
04. 11. 2026 08.25
zakaj živalim pustijo na igrisce? ne znajo se igrat
Odgovori
0 0
đonvejn
04. 11. 2026 08.11
jezus ubil jezusa
Odgovori
0 0
Samo.Jst
04. 11. 2026 08.11
umor
Odgovori
0 0
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