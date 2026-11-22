Tekma v Bergamu je bila izjemno razburljiva. Vse je kazalo, da bo nesporni junak Interjev napadalec Pio Esposito, ki je zadel v 16., 32. in 52. minuti. Toda kljub vodstvu z 2:0, 3:1 in 4:2 Milančanom ni uspelo odnesti polnega izkupička.

Za domače je v 35. minuti zadel Eljif Elmas, Charles De Ketelaere je bil uspešen v 72. in 80. minuti, točko domačim pa je prinesel Franck Kessie z enajstmetrovko v 91. minuti. Pri Interju je en gol, tudi z bele pike, dosegel Petar Sučić v 76. minuti.

Sandi Lovrić je dobil priložnost v začetni postavi Udineseja na gostovanju pri Bologni. Na igrišču je ostal do 56. minute, so pa njegovi soigralci prek Nicoloja Zaniola nato v 67. minuti dosegli izenačujoči gol po vodstvu Bologne iz 43. minute, ko je zadel Nadir Zortea.