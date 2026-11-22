Tekma v Bergamu je bila izjemno razburljiva. Vse je kazalo, da bo nesporni junak Interjev napadalec Pio Esposito, ki je zadel v 16., 32. in 52. minuti. Toda kljub vodstvu z 2:0, 3:1 in 4:2 Milančanom ni uspelo odnesti polnega izkupička.
Za domače je v 35. minuti zadel Eljif Elmas, Charles De Ketelaere je bil uspešen v 72. in 80. minuti, točko domačim pa je prinesel Franck Kessie z enajstmetrovko v 91. minuti. Pri Interju je en gol, tudi z bele pike, dosegel Petar Sučić v 76. minuti.
Sandi Lovrić je dobil priložnost v začetni postavi Udineseja na gostovanju pri Bologni. Na igrišču je ostal do 56. minute, so pa njegovi soigralci prek Nicoloja Zaniola nato v 67. minuti dosegli izenačujoči gol po vodstvu Bologne iz 43. minute, ko je zadel Nadir Zortea.
Na prvi nedeljski tekmi je Juventus s 4:0 odpravil Venezio, vse štiri gole pa dosegel v drugem polčasu. Sassuolo je doma z 0:2 izgubil proti Genoi, za katero je oba gola prispeval Milutin Osmajić. Milan je proti Frosinoneju slavil s 5:1, Goncalo Ramos, Ardon Jashari, Alphadjo Cisse in Christian Pulišić so bili strelci za Milan, avtogol pa je dosegel Gabriele Calvani.
Izidi italijanske Serie A, 22. november:
Juventus - Venezia 4:0 (0:0)
Bologna - Udinese 1:1 (1:0)
(Sandi Lovrić je igral do 56. minute za Udinese)
Sassuolo - Genoa 0:2 (0:2)
Milan - Frosinone 5:1 (2:1)
Atalanta - Inter 4:4 (1:2)
(Relja Obrić ni igral za Atalanto)
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