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Nogomet

Nogometni velikani so se za vedno poslovili od 'večnega' kapetana

Milano, 04. 08. 2026 17.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Paolo Maldini

Prejšnji teden je v javnosti odjeknila tragična novica, ki je pretresla nogometno javnost. V 66. letu starosti je namreč preminil legendarni Franco Baresi. Dolgoletni kapetan in sinonim za Milan je bitko za življenje izgubil po daljšem slabšem zdravstvenem obdobju. Danes so se velikani italijanskega nogometa v baziliki Svetega Ambroža za vedno poslovili od večnega kapetana.

Franco Baresi
Franco Baresi
FOTO: Profimedia

"Samo en je kapetan," tako so se glasile besede, ki so po tragični novici odmevale po Apeninskem polotoku. Franco Baresi je dve desetletji nosil ikonični dres Rossonerov, kjer je preživel prav vsak dan svoje izredno uspešne igralske kariere. Baresi je poleg treh osvojenih naslovov Lige prvakov v Italijo pripeljal tudi naslov svetovnih prvakov na mundialu leta 1982, v finalu svetovnega prvenstva v ZDA leta 1994 pa je uprizoril eno najboljših individualnih predstav osrednjega branilca vseh časov.

Bolj kot po svoji neomajni igralski kvaliteti, pa je Kapetan, kot mu še vedno pravijo soigralci in številni navijači, slovel po svojih vodstvenih sposobnostih, s katerimi je skrbel za nogometno "vzgojo" številnih mlajših soigralcev. Med njimi je še en legendarni italijanski branilec Paolo Maldini, ki se je danes (4. avgust) udeležil pogreba svojega dolgoletnega soigralca. Poleg njega so se od nogometnega velikana prišle posloviti še številne legende čudovite igre.

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Prisotni so bili praktično vsi člani zlate generacije milanskega nogometa: Marco Van Basten, Roberto Baggio in Dejan Savičević so bili med najbolj slovitimi prisotnimi na žalovanju, ki pa je bilo namenjeno predvsem spominu na nogometno veličino preminulega.

Bolj kot to, kdo je bil prisoten, pa so v oči bodli tisti, ki jih ni bilo tam. Manjkal je recimo kapetan Rossonerov Mike Maignan, ki je še vedno na dopustu po koncu minulega svetovnega prvenstva. Edina predstavnika Milana sta bila Christian Pulisic in Santiago Gimenez. Manjkal je tudi Zlatan Ibrahimović, ki je še vedno zaposlen pri sedemkratnih evropskih prvakih. Odsotnost kapetana in Ibrahimovića sta pričakovano in upravičeno zmotili veliko število nogometnih navdušencev iz Lombardije.

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