Nogometni zvezdniki risali nasmehe na obraze manj privilegiranih otrok

PSG in Tottenham se bosta danes soočila v boju za Evropski superpokal, nogometaši obeh ekip pa so se po včerajšnjem treningu podružili z otroki iz manj privilegiranih delov Vidma, ki so na stadion pripotovali pod okriljem Uefine fundacije za otroke, ki letos praznuje 10. obletnico. Nogometni zvezdniki so dokazali, da so vendarle samo ljudje, in v nekaj minutah več deset otrokom ustvarili spomine za celotno življenje.

Na stadionu Friuli v Vidmu so zelenico prvi preizkusili nogometaši Tottenhama, nekaj minut pred koncem njihovega treninga pa se je ob tunelu, ki vodi v notranje prostore stadiona, zbralo lepo število otrok v belih majicah. Hitro smo spoznali, da gre za otroke iz manj privilegiranih delov Vidma, katere je na Friuli povabila Evropska nogometna zveza (Uefa). Med nogometaši Tottenhama ni bilo posameznika, ki se pred odhodom v slačilnico ne bi ustavil pri otrocih. Nekateri so bili nasmejani, njihove oči so žarele, drugi pa so potočili tudi kakšno solzo. Eni od sreče, drugi od žalosti. Eden izmed otrok je namreč zamudil prihod prvega vratarja Guglielma Vicaria, ki ima v Vidmu poseben status.

Guglielmo Vicario je vzornik številnih mladih v Vidmu. 28-letni vratar se je tukaj rodil, na stadionu Friuli pa je v dresu Udineseja tudi začel svojo profesionalno nogometno kariero.

Guglielmo Vicario na treningu Tottenhama FOTO: AP icon-expand

Majica enega izmed dečkov je bila zapolnjena z lepim številom podpisov, ker pa na njej ni bilo avtograma Vicaria, se je njegovo razpoloženje hitro spremenilo. Njegovo žalost so opazili številni nogometaši Tottenhama, bočni branilec Pedro Porro mu je podaril svojo majico, a tudi to na njegov obraz ni vrnilo nasmeška. Nekaj minut kasneje se je iz garderobe vrnil Vicario in se s fantkom fotografiral ter podpisal njegovo majico. Za italijanskega vratarja je bil to samo trenutek, za mladeniča pa spomin, ki ga bo v srcu nosil do konca življenja. Za nevsakdanji prizor je poskrbel tudi trener Thomas Frank, katerega danes čaka prva uradna tekma na klopi Tottenhama. Redko vidimo, da vrhunski nogometaši in trenerji pred tako pomembnimi obračuni počnejo stvari, ki niso njihova obveza, a pri danskem strokovnjaku je bilo drugače. Po koncu treninga je še približno pol ure ostal ob igrišču, kjer se je pogovarjal z vsakim posameznikom, ki je pristopil k njemu.

Thomas Frank FOTO: 24ur.com icon-expand

Tudi po treningu nogometašev PSG-ja, ki so z zelenice prišli ob 20. uri, smo videli podobne prizore. Že tako lep dan otrok je posledično postal še lepši, še bolj poseben in nepozaben.

Uefina fundacija za otroke