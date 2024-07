Nogometno trgovanje se nadaljuje, prihodnost Felixa še vedno v oblakih

OGLAS

Joao Felix še vedno ne ve, za kateri klub bo zaigral v prihodnji sezoni. V zadnjih letih ga je njegov klub Atletico Madrid posodil Chelseaju in nato Barceloni, sedaj pa se vrača na stadion Metropolitano. A rojiblancosi ga ne želijo zadržati v svojih vrstah, špansko prestolnico pa si želi zapustiti tudi sam. Kljub temu pa Portugalec uradno še vedno ostaja član madridskega Atletica, saj ga pogodba h klubu zavezuje vse do leta 2029. Tako se je v petek vrnil k svojemu delodajalcu in opravil samostojen trening v dresu colchonerosov. Odrešitev za Felixa in Atletico pa bi lahko prišla s strani angleškega prvoligaša Aston Ville, ki naj bi se zelo zanimal za Portugalca.

Svojega kluba pa si nasprotno ne želi zapustiti Harry Maguire. Angleškega nogometaša so povezovali z odhodom iz Manchester Uniteda, toda 31-letnik vse tovrstne špekulacije zavrača in zatrjuje, da bo ostal na Old Traffordu. "Kar sem slišal in videl s strani kluba, nakazuje, da sem del prihodnosti Manchester Uniteda. Čas je, da začnemo delati za ponoven uspeh našega kluba in za lov na največje lovorike," je povedal za Sky Sports.

V prvi angleški ligi bo po novem zaigral Riccardo Calafiori. Italijan, ki si je prepoznavnost dvignil zlasti na minulem evropskem prvenstvu, se iz Bologne seli v Arsenal.

Manj uspešna pri dogovarjanju za prestop Danija Olma pa sta bila kluba Barcelone in Leipziga. Kot so poročali španski mediji, je Barcelona za španskega reprezentanta Leipzigu ponudila 40 milijonov evrov, ki bi jih v obrokih izplačali v naslednjih štirih letih. To ponudbo pa so v klubu Benjamina Šeška označili za smešno in jo zavrnili. Se pa blaugrana, ki si v poletnem prestopnem roku še ni uspela zagotoviti pridobitev, zanima zlasti za Nica Williamsa.