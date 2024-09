Nor večer na Otoku: 34 enajstmetrovk in senzacija po imenu Preston

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Potem ko so nogometaši kar 32 udarcev z bele točke uspešno izvedli, je Timothy Castagne za Fulham zgrešil, njegove napake pa ni ponovil Ledson, ki je s strelom v spodnji levi vratarjev kot Preston popeljal v četrti krog tekmovanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Ko se je nadaljevalo, osem - osem, devet - devet, sem postal vse bolj odločen, da zmagamo, že zaradi truda in predanosti, ki smo ju vložili, da smo sploh prišli do enajstmetrovk," je za Guardian dejal trener Prestona, Paul Heckingbottom. "Še nikoli doslej nisem doživel takšnega strelskega obračuna. Rekli so mi, da je tudi najdaljši v tekmovanju. Vzdušje je bilo odlično," je dodal trener.

Naslov v ligaškem pokalu brani Liverpool.