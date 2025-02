Nora tekma v Barceloni: Osem golov in remi Barce ter Atletica

Nogometaši Barcelone in Atletico Madrida so na prvi tekmi polfinala španskega pokala uprizorili spektakularen obračun, ki se je na koncu končal brez zmagovalca (4:4). Madridčani so povedli z 0:2, nato pa so sledili štirje zaporedni zadetki Kataloncev, ki so na koncu zapravili lepo prednost pred povratnim dvobojem.