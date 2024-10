Nora tekma v Celju, domači kljub rdečemu kartonu do zmage proti Muri

Domači strateg Albert Riera je zavoljo poškodb in bližajoče se tekme Konferenčne lige z Istanbulom Basaksehirjem tekmo z Muro začel v kar spremenjeni postavi, ki je sicer imela v prvih 45 minutah žogo neprimerno več v svoji posesti (73 odstotkov), a si privoščila nekaj kapitalnih napak, ki so botrovale k vodstvu gostov.

Celjska ekipa je, čeprav je zelo visela prvo uro dvoboja, na koncu le upravičila vlogo favorita. Državni prvaki so s štirimi goli v 17 minutah drugega polčasa kot prvi v ligi prišli do sedme zmage in vsaj začasno tudi do prvega mesta. Mura pa pri petih zmagah ostaja na šestem mestu.

Sobočani so na začetku drugega polčasa povedli z 2:0, potem ko so po desni strani izigrali celjsko obrambo, po podaji Mata Miloša je iz bližine znova zadel Vizinger. Minuto pozneje so imeli Sobočani izvrstno priložnost za nov zadetek, tako Maroša kot Edin Julardžija sta imela dovolj časa za strel v bližini gola, a je prvemu strel obranil Matjaž Rozman, drugi pa je zgrešil cilj.

Celjani so nadaljevali igro z večjo posestjo žoge, toda brez pravih idej, žogo so oddajali prepočasi, Mura tako ni imela težav z branjenjem. V 63. minuti pa so vendarle prebili Murin zid, ko je po nekaj blokiranih strelih na levi strani prišel Kvesić in ukanil Rozmana za 1:2.

To je dalo zalet domači ekipi. Kvesić je lepo streljal tudi v 69. minuti, vendar je Raduha preprečil izenačenje. A le nekaj sekund pozneje je bilo 2:2, potem ko je Raduha izpustil žogo po podaji pred vrata, na pravem mestu pa je bil Armandas Kučys, ki je zdaj z Vizingerjem prvi strelec lige, oba sta pri šestih zadetkih.

V 75. so Celjani prišli do popolnega preobrata, po Sešlarjevi podaji iz kota z desne strani je z glavo zadel Damjan Vuklišević. Čeprav so Celjani v 77. minuti ostali brez izključenega Davida Zeca, pa so domači v 80. minuti dosegli še četrti gol, po novi Sešlarjevi podaji je z desne strani kazenskega prostora zadel Matko.

V 85. minuti pa je Nemanič zakrivil še najstrožjo kazen, Maroša je streljal z bele pike v 86. in žogo poslal pod prečko za 3:4. Tri minute pozneje je Kučys spet zadel, a je bil pred tem Matko v prepovedanem položaju, kljub pritisku Mure pa je nato Celje ohranilo prednost za zmago.

Celje bo v 13. krogu prihodnjo nedeljo gostovalo pri Radomljah, Mura pa bo dan prej gostila Maribor.

Izid:

Celje - Mura 4:3 (0:1)

0:1 Vizinger (8.), 0:2 Vizinger (48.), 1:2 Kvesić (63.), 2:2 Kučys(69.), 3:2 Vuklišević (75.), 4:2 Matko (80.), 4:3 Maroša (86./11 m).