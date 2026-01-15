Naslovnica
Nogomet

Norčevanje iz Realovih 'zvezdnikov': Pridite še kdaj, le tako bom prišli do kakšne zmage

Madrid, 15. 01. 2026 09.22 pred 3 urami 4 min branja 62

Avtor:
M.J.
Alvaro Arbeloa

Del Španije, ki stiska pesti za Barcelono se naslaja in mane roke. Drugi del, ki pa je naklonjen Realu, se jezi in skorajda obupuje. Milo rečeno. Kraljevi Madrid je v španskem pokalu doživel ponižujoč poraz in posledično izpad. Na svoji prvi tekmi po ločitvi od trenerja Xabija Alonsa so beli v osmini finala Copa del Rey izgubili proti drugoligašu Albaceteju z 2:3. In španski ter svetovni mediji imajo dovolj kosti za glodanje ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Brez Kyliana Mbappeja so 20-kratni zmagovalci kraljevega pokala razočarali skozi celotno tekmo in zasluženo izpadli proti 17. ekipi španske druge lige. Ves čas tekme ni bilo skoraj nobene razlike v kakovosti med ekipama. Real si je ustvaril le malo priložnosti za zadetek, medtem ko so imeli gostitelji dejansko boljše priložnosti.

Preberi še 'Alonso ni bil izključni krivec, igralci morajo prevzeti odgovornost'

Albacete je bil nagrajen v prvem polčasu, ko je Javi Villar z glavo popeljal avtsajderje v vodstvo. Argentinec Franco Mastantuono je izenačil za goste v zadnjih trenutkih prvega polčasa. Tudi po odmoru se je Real večji del tekme trudil parirati tekmecu. Odločitev je padla v turbulentnem zadnjem delu tekme.

Statistika Albacete - Real Madrid
Statistika Albacete - Real Madrid
FOTO: Sofascore.com

Potem ko je Jefte Betancor iz Albaceteja v 82. minuti povišal na 2:1, se je zdelo možno novo presenečenje. Toda Gonzalo Garcia je v sodnikovem dodatku izenačil za Real Madrid. Nato je Betancor v sodnikovem dodatku znova zadel. 32-letnik je z izjemnim strelom v daljni kot vratarja Albaceteju zagotovil senzacionalno zmago. 

Preberi še 'Želim, da Vinicius pleše in uživa'

"To je največja stvar, ki se mi je kdaj zgodila v nogometu, vesel sem za svojo ekipo, ki je delala kot nora. Zelo, zelo sem vesel," je po tekmi dejal 32-letni Betancor, ki je v Albacete prišel na posojo iz Olympiakosa v začetku januarja.

Albacete - Real Madrid
Albacete - Real Madrid
FOTO: AP

Medtem ko je novi trener Reala poraz pospremil z drugačnimi očmi. "Ne bojim se neuspeha. Razumem tiste, ki želijo ta poraz označiti za neuspeh. To me bo prisililo k izboljšanju. Imamo veliko prostora za izboljšave, vendar se neuspeha ne bojim. V življenju mi je že večkrat spodletelo. Doživel sem hujše poraze v pokalu od tega in komaj čakam, da se jutri vrnem v Valdebebas, da bom delal s svojimi igralci," je tekmo videl Arbeloa, ki pa je vendarle sprejel odgovornost za senzacionalni izpad. 

Preberi še Tudi nogometaši Reala šokirani ob slovesu Alonsa

"Glavni krivec sem seveda jaz. Sedaj razmišljamo le o Ligi prvakov in domačem prvenstvu. Upam, da bo ta izpad sprožil pravo reakcijo v slačilnici," je za Marco dejal začasni trener Reala. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slabi dnevi za Real se tako nadaljujejo. Najprej je Real v nedeljo v finalu španskega superpokala izgubil proti večnemu tekmecu Barceloni, nato je trener Xabi Alonso dobil nogo, zdaj pa so beli baletniki doživeli poraz proti 17. ekipi španske druge lige. In to njihov prvi v zgodovini. 

Preberi še Perez je dodal posebno klavzulo v pogodbo, očitno Xabiju od začetka ni zaupal

"Po senzacionalnem izpadu so se na družbenem omrežju ekspresno pojavili zanimivi, duhoviti in zelo sarkastični zapisi," je opazila madridska Marca. Vsi do zadnjega so si "privoščili" Reala ... "Hvala, ker ste prišli. Končno smo zmagali. V drugi ligi ne moremo premagati nikogar, prosimo vas, da pridete kmalu. Najbolje že naslednji teden," so enotni v cinizmu vsi tisti, ki privoščijo slabe stvari Realu. 

Alvaro Arbeloa je že ob debiju prejel hudo zaušnico.
Alvaro Arbeloa je že ob debiju prejel hudo zaušnico.
FOTO: AP

Toda to še ni vse. Kot sporoča madridski AS, ki je sicer zelo naklonjen belemu baletu, je Arbeloo in druščino najhuje šele čakalo ... 

Preberi še Velika blamaža razglašenega Real Madrida po odhodu Xabija Alonsa

"Zgodilo se je pred klubskim avtobusom, ki je čakal na prihod igralcev iz slačilnice. Razjarjeni navijači Reala so ga obkolili in začelo se je skandiranje v "korist" odstavljenega Xabija Alonsa. Navijači so vzklikali njegovo ime. To je zelo nazorno sporočilu predsedniku Florentinu Perezu in njegovi revolveraški potezi, ko je na hitro odpustil Alonsa," piše AS, ki dodaja, da je Arbeloa zgolj nadaljeval v podobnem stilu, kot ga je imel Xabi Alonso. "Z malo oziroma skoraj nič avtoritete, z igro, ki nima ne repa ne glave in z obrambo, ki deluje kot švicarski sir."

V Kataloniji 'veseli' zaradi krize Reala

Po pisanju El Munda Deportiva je Alvaro Arbeloa doživel ognjeni krst "iz nočne more". "Navijači, ki so vzklikali ime Xabija Alonsa pred Realovim avtobusom bodo vztrajali. Njihovi vzkliki bodo še dolgo zveneli v ušesih predsednika Pereza." Ker beli balet tone, se katalonski športni časnik z veseljem "naslaja". 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ladja se močno ziblje, zdi se, da ladja sploh nima krmarja. Vprašanje je, kdo lahko zaustavi to več kot očitno krizo. Panična poteza Pereza, ko je na hitro odpustil Xabija Alonsa, je bil očitno strel v koleno," zaključuje El Mundo in še piše, da je v slačilnici Reala po blamaži v pokalu vladala grobna tišina, Perez pa je bil vidno razjarjen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 "Arbeola je tako, namesto pričakovanega spodbudnega uvoda na trenerskem stolčku, doživel eno večjih blamaž kluba v zgodivini sploh. In le v nekaj dneh je Real ostal še brez druge lovorike. Po superpokalu, še kraljevi pokal," si je roke "mel" El Mundo, ki seveda odkrito stiska pesti za Barcelono.   

nogomet real španski pokal

Maroko in Senegal za krono na afriški celini

