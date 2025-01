Norčevanje navijačev četrtoligaša pred tekmo z Barco: 'Kje je Dani Olmo?'

V Barbastru, kraju z dobrimi 15 tisoč prebivalci na severovzhodu Španije je bil v soboto pravi nogometni praznik. Lokalni četrtoligaš je na prepolnih tribunah svojega stadiona gostil velikana iz katalonske prestolnice. Po pričakovanjih Barcelona, ki je zaigrala s skoraj polno zasedbo, od prve minute je začel tudi Robert Lewandowski, ni imela težav.

Kljub porazu so domačini pustili dober vtis in z borbeno igro navdušili svoje navijače. Ti pa so si že pred tekmo izborili svojih pet minut slave, potem ko so gostujoči avtobus pred stadionom pričakali z napevi: "Donde esta Dani Olmo?" (v prevodu: Kje je Dani Olmo?).