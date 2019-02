'Nori' Gravesen v knjigi: Ronaldu zlomil zob, 'streljal' na Rooneyja ...

Že naslov knjige Thomasa Gravesena pove veliko ‒ Nori pes (Mad Dog, op. a.) je opis, ki precej dobro zajame slog igre danskega vezista, ki je v karieri branil barve Hamburga , Evertona , Celtica in madridskega Reala . Zdaj 42-letni poslovnež se je upokojil že pri 33 letih in zelo pametno vložil z nogometom zasluženi denar ter se v Nevadi ustalil z ameriško manekenko čeških korenin Kamilo Persse .

Gravesen si je delil slačilnico z Realovimi "galaktiki", Brazilcem Ronaldom, Francozom Zinedinom Zidanom, Portugalcem Luisom Figom, Angležem Davidom Beckhamomin drugimi, v Španiji pa se je navijačem v spomin vtisnil pod vzdevkom "El Ogro" (Pošast, op. a.), saj je poleg ne ravno največje tehnične dovršenosti redno skrbel za nasilne zgodbe z Realovih treningov. Daily Mailje iz pravkar izdane biografije citiral nekaj najbolj znanih anekdot.

Ronalda poslal k zobozdravniku

Ena takšnih je tista o dvoboju z Ronaldom, ki ga je po krajšem prerekanju med enim od treningov dvignil stal in ga vrgel na tla ter pri tem enemu najboljših napadalcev vseh časov zlomil zob. Gravesen govori tudi o ljubezenskem življenju, njegova nekdanja spremljevalka je v enem od intervjujev celo izjavila, da je bil tako sramežljiv, da je ni upal prositi za telefonsko številko. Zato jo je toliko bolj presenetilo, da je bil nekaj časa v zvezi s pornoigralko Kiro Eggers, ki pa v knjigi ni želela nastopiti.

Zanimiva zgodba prihaja tudi iz Anglije, kjer je pri Evertonu igral s čudežnim dečkom angleška reprezentanta Waynom Rooneyjem. Trener David Moyesse je spominjal njunega spopada, a tokrat ne s pestmi, temveč kar s pirotehničnimi sredstvi.

Moyes: Imela sta velike rakete ...

"Zgodilo se je v neki stari telovadnici, na razdalji približno 60 jardov (55 metrov, op. a.). Thomas in Wayne sta prižigala ognjemete in jih usmerjala eden v drugega. Imela sta velike rakete, polne smodnika, držala sta jih in streljala eden na drugega,"je dejal trener, ki je z Rooneyjem nato sodeloval tudi pri Manchester Unitedu.

Gravesen tudi razkrije, da se je na začetku kariere poleg igranja nogometa ukvarjal tudi s prodajo avtomobilskih rezervnih delov.

Si je bogastvo priigral z igranjem pokra na spletu?

"Moram vedeti, da se zjutraj oglasi budilka, sicer ne bi nikoli šel v sobo. Prej sem imel obdobje, v katerem tri ali štiri mesece nisem delal. Spal sem le popoldne, zvečer nisem mogel. Povsem sem zamenjal noč za dan in jasno je bilo, da sem začel tudi igrati slabše, moja telesna pripravljenost je upadla,"se je spominjal Gravesen.

Po upokojitvi se je ustalil v Las Vegasu, kjer mu v luksuznem naselju družbo delajo upokojena teniška igralca Andre Agassiin Steffi Graf, igralec Nicholas Cage in čarodej Penn Jillette. Po nekaterih ocenah je Gravesen "težek" že krepko prek sto milijonov evrov, njegova hiša pa da je vredna okoli šest milijonov evrov. Vozi Mercedes MLS McLaren, ki je vreden več kot milijon evrov in pol. Pojavljajo se govorice, da je med igranjem pokra na spletu zaslužil 80 milijonov evrov, a da ne sme razkriti imena osebe, proti kateri je igral, saj jo je "oskubil" za kar 54 milijonov evrov.