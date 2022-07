'Nori' Jens Lehmann se je sosedove garaže lotil z motorno žago

Nekdanji vratar Arsenala in Borussie Dortmund Jens Lehmann se je znova znašel v središču pozornosti širše nemške javnosti. Hertha Berlin ga lani odpustila zaradi nestrpnih opazk usmerjenih temnopoltemu komentatorju na nemški televiziji. Zdaj pa je svoj vzdevek 'nori' Jens še enkrat znova upravičil z napadom na sosedovo garažo.

Verjetno smo vsi kdaj že sanjali o nakupu popolne hiše ob čudovitem jezeru. Koliko bi bili pripravljeni plačati zanjo? Pet milijonov evrov? Seveda. Toliko je nekdanji vratar Arsenala in Borussie Dortmund Jens Lehmann leta 2007 odštel za svoj dom ob čudovitem jezeru Starnberg. Takrat je še bil član londonskega kluba in verjetno ga je pogled na jezero, ki se nahaja blizu Münchna, vedno znova pomiril. Med svojo bogato nogometno kariero se je namreč Lehmanna zaradi njegovega nepopustljivega značaja in številnih jeznih izbruhov med tekmami in treningi prijel vzdevek 'nori Jens'. A pogled, ki ga je vedno znova navdušil, je nekega dne po njegovem mnenju popolnoma iznakazil njegov novi sosed. Med Lehmannovo hišo in jezerom je neimenovani sosed namreč postavil garažo.

Jens Lehmann je leta 2009, ko je še branil barve Stuttgarta med tekmo Lige prvakov proti Unirea Urziceni, začutil tako močno potrebo po uriniranju, da je kar med enim od napadov svojega moštva skočil za reklamne panoje in opravil malo potrebo pred očmi 40.000 navijačev. Bolj resne narave so obtožbe s katerimi se je soočil leta 2014 in leta 2021. V prvem primeru je bil obtožen in kaznovan zaradi domnevnega napada na neimenovanega voznika avtomobila, ki naj bi ga prijel za vrat in mu grozil. Tudi to se je zgodilo v bližini jezera Starnberg. Lansko leto pa ga je Hertha Berlin odpustila zaradi Whatsapp sporočila, ki ga je poslal nekdanjemu nogometašu in športnemu komentatorju na televiziji Sky Germany, Dennisu Aogu. V njem ga je Lehmann vprašal, če se je v svoji vlogi znašel zgolj zato, ker je temnopolt.

Leto dni naj bi Lehmann na vsak način poskušal prepričati svojega soseda, da garažo zruši in mu znova vrne toliko ljub pogled, ki je bil samo "njegov" kar 14 let. Nekdanji vratar in njegov nasprotnik se po poročanju nemškega časnika Bild nista mogla zmeniti in Lehmann je svojega soseda celo prijavil policiji. Nič ni pomagalo in Nemec je stvari na koncu vzel v svoje roke, dobesedno. Pravzaprav se je v njegovih rokah znašla nič hudega sluteča motorna žaga.

