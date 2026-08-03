Nori prizori v Čilu: množica navijačev Colo-Cole pričakala Vozinho

Izmed vseh nogometašev, ki so nastopili na letošnjem svetovnem prvenstvu, si je največ pozornosti s svojimi predstavami s strani svetovnih medijev nadel vratar Zelenortskih otokov Vozinha , ki je z bravuroznimi obrambami ob živce spravljal končne prvake Špance in Argentince z Lionelom Messijem na čelu. Kljub štiridesetim letom se je za debitanta na svetovnih prvenstvih po koncu mundiala zanimalo veliko južnoameriških klubov, poleg njih pa se je za usluge Zelenortčana omenjalo tudi Inter Miami, za katerega igra tudi Messi.

Vozinha, čigar polno ime je Josimar Jose Evora Dias, se je na koncu odločil za prestop k čilskemu klubu Colo-Colo, ki v državnem prvenstvu trenutno zaseda prvo mesto. Vozinha uradne pogodbe sicer še ni podpisal, a je 40-letnik v nedeljo pristal v Santiagu v Čilu, kjer ga je pričakala nepregledna množica navijačev.

Zadnji dve sezoni je preživel pri Chavesu v drugi portugalski ligi. Pri novem klubu bo Vozinha zaslužil več kot pri prejšnjem klubu, obenem pa bo imel možnost postati legenda enega najbolj znanih klubov v Južni Ameriki.