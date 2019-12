Norija nogometne tržnice: Werner v Chelsea, Rabiot k Evertonu?

Londonski Chelsea je pred tedni uspel s pritožbo na Mednarodno športno razsodišče v Lozani (Cas) in bo v januarskem prestopnem roku znova lahko nakupoval. Pričakuje se, da bo vodstvo kluba Franku Lampardu omogočilo kar zajetno vsoto denarja, s katero bo lahko ekipo sestavil po svojem okusu. Prvi na spisku želja naj bi bil napadalec RB Leipziga Timo Werner. Pri bundesligašu so sicer odločeni, da najboljšega klubskega strelca zadržijo v svojih vrstah, čeprav naj bi imel v pogodbi zapisano dokaj nizko odkupno klavzulo. Njena višina sicer ni natančno znana, pri angleškem Telegraphu pa poročajo, da znaša med 30 in 60 milijoni evrov. To pa je zagotovo skromna vsota za nogometaša, ki je v tej sezoni dosegel 23 zadetkov na 24 tekmah in čigar vrednost je po podatkih Transfermarkta ocenjena na 75 milijonov.

Lampard v tej sezoni popolnoma zaupa mladim nogometašem, zato je iz prvega plana izpadel nekdanji topničar Olivier Giroud. Francoski napadalec je v Premier League zbral zgolj pet nastopov in se še ni vpisal med strelce, vprašanje pa je, koliko časa bo še ostal na Stamford Bridgeu. The Express poroča, da bi se utegnil celo vrniti na Emirates, v kolikor Arsenal zapusti bojda nezadovoljni Pierre-Emerick Aubameyang.