Norišnica v Liverpoolu, Klopp naslov posvetil navijačem

Čestitke pa niso deževale le v eno smer. Klubska legenda, že omenjeni Kenny Dalglish , je za Sky Sports Kloppu dejal: "Ne bodi tako skromen. Opravil si izjemno delo. Kemija, ki jo premore tvoja ekipa, je edinstvena. Videti je, da so igralci na igrišču v prvi vrsti prijatelji, ki so se za ekipni uspeh pripravljeni žrtvovati. Zaradi tega vam je uspelo."

"Nimam besed. Neverjetno je. Dosegli smo veliko več, kot sem si kadarkoli predstavljal. Postati prvak s tako velikim klubom je naravnost neverjetno. Kenny (Dalglish, op. a.), 30 let si čakal, da tvoj klub znova postane prvak. Ta naslov je zate. In za Stevieja (Gerrarda, op. a.), ki je moral čakati veliko časa. Ta naslov je za vse navijače," so bile prve besede Jürgena Kloppa po koncu tekme med Chelseajem in Manchester Cityjem, ko je postalo jasno, da je 30-letnega uroka Liverpoola konec.

"Klopp je spremenil vse. Ko je prvi dan prišel v klub, si lahko občutil, da se vzdušje spreminja. Zaupali in sledili smo mu, kar na je na koncu pripeljalo do uspeha. Prehodili smo neverjetno pot, a upam, da sledi še več. Moramo ostati lačni (uspeha, op. a.), si želeti več in slediti trenerju. Takšna pot se je izkazala za pravilno," je bil navdušen, a obenem osredotočen kapetan RedsovJordan Henderson, ki je naslov proslavljal skupaj s še nekaterimi soigralci.

Rivalom z Anfielda je po tekmi na Stamford Bridgeu čestital tudi trener meščanov Pep Guardiola, ki si je naslova veselil v zadnjih dveh sezonah: "Dve leti nazaj smo osvojili 100 točk, oni pa so zaostali za več kot 25 točk. Lani so skoraj nadoknadili razliko, letos pa so oni postali razlika. Za njimi je izjemna sezona, zaslužili so si."