Noro zanimanje za EURO 2024: Uefa prejela 20 milijonov prošenj

Kot je pojasnila krovna evropska nogometna zveza, je 65 odstotkov prošenj prišlo iz Nemčije, sledijo ji Anglija, Francija, Španija in Avstrija.

Najbolj priljubljene tekme so povezane s tekmami nemške reprezentance 14. junija v Münchnu, 19. junija v Stuttgartu in 23. junija v Frankfurtu ter finalni obračun 14. julija v Berlinu.

Prva faza prodaje je trajala do 26. oktobra, nadaljevala pa se bo z dodatnim milijonom vstopnic po žrebu skupinskega dela 2. decembra.

"Za finale v Berlinu je bilo prejetih 2.295.665 prijav za vstopnice, kar je 33-krat več od kapacitete stadiona," je sporočila Uefa.

Za uvodno tekmo so prešteli 1.408.000 vlog za vstopnice, kar je približno 21-krat več od kapacitete stadiona. Zaradi velikega povpraševanja bodo izvedli žreb. Uefa želi tiste, ki so bili uspešni pri žrebu vstopnic, obvestiti najkasneje do 14. novembra.

V povprečju so se navijači prijavili za po 13 vstopnic, dobijo pa lahko največ štiri. Najcenejša vstopnica stane 30 evrov.