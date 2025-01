Zmaga za navijače na Norveškem, ki so korak bližje ukinitvi sistema VAR

Lansko sezono norveškega prvenstva, ki poteka od marca do novembra, so zaznamovali številni protesti proti sistemu VAR, ki sicer zmanjšuje sodniške napake, a jih še zdaleč ne odpravlja v celoti, kar je eden glavnih argumentov tamkajšnjih navijačev.

Ti so lani poskrbeli za številne prekinitve tekem, denimo z metanjem teniških žogic ali uporabo pirotehnike, ob čemer so s transparenti opozarjali, da bi bilo treba VAR čim prej ukiniti. V nekaterih primerih so navijači predčasno zapustili tribune, nekatere tekme so bile zaradi ponavljajočih se protestov prestavljene.

Derbi med Rosenborgom in Lillestromom so odpovedali zaradi številnih protestov: