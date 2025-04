Norveški prvoligaš: jajca za najboljšega igralca, 'VIP'-tribuna na traktorju

Nekoč je bilo običajno, da je v angleški Premier ligi najboljši igralec tekme za nagrado prejel steklenico šampanjca. Od takrat so se časi spremenili in zdaj nogometaši prejemajo majhno trofejo kot priznanje za njihovo predstavo.

Toda norveški klub Bryne je prišel do novega pristopa in svojemu igralcu tekme podelil štiri škatle jajc. Klub iz jugozahodne Norveške v bližini mesta Stavanger se je v pretekli sezoni prvič po letu 2003 vrnil v prvo ligo.

A vsak igralec norveške zasedbe, ki upa, da se bo na naslednji tekmi z dobro predstavo dokopal do jajc, bo razočaran, saj so iz kluba sporočili, da bo njihov najboljši igralec na naslednjem obračunu proti Kristiansundu dobil kartone lokalnega mleka.

Nagrada je priznanje za vezi kluba z lokalnim kmetijstvom, v katerem prevladujeta proizvodnja mesa in mleka. Na račun povezave s kmetovanjem je na tekmah pogosto slišati navijače, ki vzklikajo: "Smo kmetje in ponosni smo na to." Na prodaj so tudi 'VIP-vstopnice' za navijače, ki tekme spremljajo s traktorja ob igrišču.