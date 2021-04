Norveški klub odpustil trenerja zaradi rasističnih opazk

Norveški prvoligaš je na uradni Facebookovi strani zapisal, da so s Henrikom Pedersenom, ki je Stromsgodset prevzel leta 2019, dosegli dogovor o prekinitvi pogodbe. Igralci so bili več dni kritični do trenerja in so od izvršnega odbora kluba zahtevali spremembe.

Triinštiridesetletni trener je zavrnil vse očitke glede rasističnih opazk, katerih podrobnosti niso prišle v javnost. "To ni konec, ki sem si ga želel. Zavračam vse obtožbe, saj so v nasprotju z mojimi vrednotami kot človeka in vodje. Imam ničelno toleranco do diskriminacije in rasizma," je v odzivu kluba zapisal Pedersen.