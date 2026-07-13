Zaradi neizkoriščenega protinapada deležen groženj s smrtjo

Norveški napadalec je bil po porazu proti Angliji deležen številnih kritik, ki jih je prejel zaradi neizkoriščene priložnosti, ki jo je zapravil, ko sta s Haalandom skušala izpeljati protinapad dva na ena. Norveška je takrat prišla do izjemne priložnosti, da bi vodstvo povišala na 2:0, vendar je ta ostala neizkoriščena. Po tekmi je Sorloth dejal, "ničesar nisem bolj želel, kot da bi v tisti situaciji žogo podal proti Erlingu, ampak zdelo se mi je, da je kot blokiran" .

Po končani tekmi je Selnesova prejela več groženj. "Ubil ga bom", "Prosim, stori samomor, idiot", "Povej svojemu fantu, naj zapusti Norveško in skoči s pečine", je le nekaj groženj, ki jih je na družbenih omrežjih delila partnerka norveškega napadalca.

Lena Selnes je ob prejetih grožnjah zapisala, da temu ne želi posvečati veliko pozornosti, vendar meni, da so stvari ušle izpod nadzora in jih zato želi javno izpostaviti. "Upam, da bi vsi malo bolj premislili, preden bi objavili takšne komentarje, ne glede na situacijo", je še dodala partnerka reprezentanta Norveške.