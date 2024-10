Norveški selektor pred obračunom s Slovenijo odgovarja kritikom

Slovenska reprezentanca bo v četrtek nadaljevala z nastopi v Ligi narodov. Na papirju jo čaka najtežje delo, saj bo gostovala pri zvezdniški Norveški. V deželi, od koder prihajata Erling Haaland in Martin Odegaard, trenutno nikakor ne kipijo od optimizma. Na nastop na velikih tekmovanjih namreč čakajo že 24 let, zato mnogi kličejo po menjavi na trenerski klopi. A selektor Stale Solbakken kritikom odgovarja. Prepričan je, da lahko klimo spremenita prav zmagi v prihajajoči akciji.

Norveški selektor Stale Solbakken FOTO: Profimedia icon-expand

Po anketi, ki sta ju nedavno izvedla vodilna norveška medija VG in NRK, si kar tri četrtine norveških navijačev želi spremembo ne mestu selektorja nogometne reprezentanca. 56-letni strokovnjak Stale Solbakken to službo opravlja od decembra 2020, kritiki pa mu očitajo predvsem neuspeh v kvalifikacijah za minulo evropsko prvenstvo, kjer jih je uvrstitve stal poraz s Škoti. Norvežani so novo epizodi v Ligi narodov začeli z remijem v Kazahstanu (0:0), vtis pa so nekaj dni kasneje precej popravili z uspehom proti Avstriji (2:1). Haaland in soigralci si s štirimi točkami tako delijo prvo mesto z naslednjimi tekmeci, varovanci Matjaža Keka. Solbakken prepričan: Naslednji tekmi bosta spremenili javno mnenje "Prepričan sem, da bo odstotek (navijačev, ki mu nasprotujejo) bistveno manjši, če dobimo naslednji dve tekmi. To je nekaj, s čimer moram živeti. Nič posebnega ali neobičajnega za mojo službo. S tem se ne obremenjujem," je v intervjuju za VG pojasnil Solbakken, ki je dodal, da nima občutka, da bi se proti njemu zarotila večina javnosti na Norveškem. "Prepričan sem, da ne boste našli niti enega nogometaša, ki ne bi verjel v naš projekt. Najbolj pomembno je, da še vedno zaupamo v svoje delo. Stadion Ullevaal je še naprej poln za vsako tekmo," je dodal nekdanji trener Köbenhavna, Kölna in Wolverhamtpona.

Na Odegaarda in Haalanda ni zunanjih vplivov Še ena polemika, s katero se v zadnjem obdobju na dolgo in široko ukvarjajo na Norveškem, je status glavnih zvezdnikov Martina Odegaarda in Erlinga Haalanda. Številni so namreč prepričani, da želijo pri Arsenalu oziroma Manchester Cityju omejiti njune igralne minute v reprezentanci. Solbakken je zatrdil, da to ne bi moglo biti dlje od resnice: "Nikogar ni, ki bi skušal vplivati na to, koliko bosta igrala." Zvezdnik Arsenala, sicer motor igre Norveške na sredini igrišča, bo proti Sloveniji manjkal zavoljo poškodbe, ki jo je staknil na zadnji reprezentančni akciji.

Solbakkna so domači mediji v zadnjem času pogosto spraševali, kdaj bo trenutna – za mnoge "zlata" – generacija končno prekinila sušo nastopanja na velikih tekmovanjih. 56-letnik verjame, da bo posta konec že na prihajajočem svetovnem prvenstvu, čeprav bi se to moralo zgoditi že na letošnjem šampionatu stare celine. "Zagotovo smo imeli dovolj kakovostno ekipo, a zgodilo se je, kar se je. Prepričan sem, da so nogometaši od tistega neuspeha storili še korak naprej," je prepričan njihov selektor. Veliko o dometu norveške reprezentance pa bo povedal že četrtkov obračun s četo Matjaža Keka ...