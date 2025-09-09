Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Norvežani odčitali lekcijo mladim Slovencem

Drammen, 09. 09. 2025 20.03 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
0

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je slabo začela kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu v Albaniji in Srbiji 2027. V norveškem Drammnu je proti domači izbrani vrsti visoko izgubila s 5:0. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala 10. oktobra, v gosteh se bo pomerila z Izraelom.

Izbranci slovenskega selektorja Andreja Razdrha so porazno odprli tekmo. Že v drugi minuti se je v lepi priložnosti znašel Daniel Bassi, šest minut kasneje pa se je slovenska mreža prvič zatresla. Po kotu z leve strani je z glavo zadel Niklas Odegard, potem ko je bil v skoku neodločen tudi slovenski vratar Lovro Štubljar.

Med 15. in 19. minuto je slovenska obramba še dvakrat kapitulirala. Najprej je po ostrem norveškem predložku Sindreja Walleja Egelija avtogol dosegel Lovro Golič, tretji gol pa je padel po bliskovitem nasprotnem napadu in natančnem strelu Bassija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V 27. minuti se je izkazal Štubljar, potem ko se je v imenitni priložnosti znašel Sverre Nypan, dve minuti kasneje pa je Walle Egeli streljal mimo njegove desne vratnice. Norvežani so si v prvi polovici tekme priigrali še eno izjemno lepo priložnost, drugi gol Bassija na tekmi pa je preprečil Štubljar.

V prvem polčasu izjemno bledi Razdrhovi izbranci so si še najlepšo priložnost priigrali v 42. minuti, po grobi napaki norveške zadnje vrste pa je Dino Kojić z 20 metrov streljal prek vrat.

Najbolj nevarni norveški nogometaš Walle Egeli je v 47. minuti po močnem in natančnem strelu z 20 metrov povišal na 4:0, osem minut kasneje pa je bilo že 5:0 po zadetku z glavo Eivinda Hellanda.

Slovenija je od 66. minute imela igralca več na igrišču, potem ko je drugi rumeni karton prejel Oliver Braude. A to se ni poznalo na igrišču, Norvežani so bili tudi v teh okoliščinah premočni za slovenske nogometne upe.

V skupini G nastopajo še Nizozemska, Izrael in BiH. Na celinsko tekmovanje se bo uvrstila le prvouvrščena izbrana vrsta, drugouvrščeno pa čakajo kvalifikacije za nastop na zaključnem tekmovanju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet slovenija u21 norveška u21 kvalifikacije za ep
Naslednji članek

Razkol med Real Madridom in Zlato žogo se nadaljuje

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215