Norvežani odčitali lekcijo mladim Slovencem

Med 15. in 19. minuto je slovenska obramba še dvakrat kapitulirala. Najprej je po ostrem norveškem predložku Sindreja Walleja Egelija avtogol dosegel Lovro Golič , tretji gol pa je padel po bliskovitem nasprotnem napadu in natančnem strelu Bassija.

Izbranci slovenskega selektorja Andreja Razdrha so porazno odprli tekmo. Že v drugi minuti se je v lepi priložnosti znašel Daniel Bassi , šest minut kasneje pa se je slovenska mreža prvič zatresla. Po kotu z leve strani je z glavo zadel Niklas Odegard , potem ko je bil v skoku neodločen tudi slovenski vratar Lovro Štubljar .

V 27. minuti se je izkazal Štubljar, potem ko se je v imenitni priložnosti znašel Sverre Nypan, dve minuti kasneje pa je Walle Egeli streljal mimo njegove desne vratnice. Norvežani so si v prvi polovici tekme priigrali še eno izjemno lepo priložnost, drugi gol Bassija na tekmi pa je preprečil Štubljar.

V prvem polčasu izjemno bledi Razdrhovi izbranci so si še najlepšo priložnost priigrali v 42. minuti, po grobi napaki norveške zadnje vrste pa je Dino Kojić z 20 metrov streljal prek vrat.

Najbolj nevarni norveški nogometaš Walle Egeli je v 47. minuti po močnem in natančnem strelu z 20 metrov povišal na 4:0, osem minut kasneje pa je bilo že 5:0 po zadetku z glavo Eivinda Hellanda.

Slovenija je od 66. minute imela igralca več na igrišču, potem ko je drugi rumeni karton prejel Oliver Braude. A to se ni poznalo na igrišču, Norvežani so bili tudi v teh okoliščinah premočni za slovenske nogometne upe.

V skupini G nastopajo še Nizozemska, Izrael in BiH. Na celinsko tekmovanje se bo uvrstila le prvouvrščena izbrana vrsta, drugouvrščeno pa čakajo kvalifikacije za nastop na zaključnem tekmovanju.