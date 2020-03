Norwich izločil Tottenham iz FA pokala, 'šov' Mbappeja v Lyonu

Za razliko od čete Joseja Mourinha sta si napredovanje med osem najboljših moštev tega tekmovanja precej težje od pričakovanj zagotovila Manchester City in Leicester City. Slednji se je pred domačimi navijači dolgo časa mučil z drugoligašem Birminghamom in ga po zadetku Ricarda Perreire v 82. minuti premagal z minimalnih 1:0, z enakim izidom pa so slavili tudi 'meščani' na gostovanju pri Sheffieldu, kjer je v polno meril Sergio Aguero v 52. minuti.

Slavje Parižanov ob 'hat-tricku' Mbappeja

Nogometaši PSG-ja so si po izjemni predstavi Kyliana Mbappeja in visoki zmagi v gosteh nad Lyonom kar s 5:1 priborili uvrstitev v finale francoskega pokala.



Domači so sicer povedli v 11. minuti z zadetkom Martina Terriera, a le tri minute kasneje je svoj prvi od skupno treh zadetkov na srečanju dosegel neustavljivi Mbappe. 'Levi' so se dobro držali vse do 61. minute, ko je bil izključen Fernando Marcal. Številčno premoč Parižanov je najprej s strelom z bele točke za vodstvo z 2:1 v 64. minuti izkoristil Neymar, nato je Mbappe v 70. minuti povišal na neulovljivih 1:3, do zaključnega sodnikovega žvižga sta uvrstitev zasedbe Thomasa Tuchla v veliki finale s četrtim oziroma petim zadetkom potrdila Pablo Sarabia (81) in še tretjič Mbappe v drugi minuti sodnikovega dodatka.

Angleški FA pokal, osmina finala, izidi:

Tottenham - Norwich City 2:3* (1:0, 1:1)

Vertonghen 13.; Drmić 78.



Sheffield Wednesday - Manchester City 0:1 (0:0)

Aguero 52.



Leicester City- Birmingham City 1:0 (0:0)

Perreira 82.



* - po izvajanju 11-metrovk



Francoski pokal, polfinale, izid:

Lyon - Paris Saint Germain 1:5 (1:1)

Terreiro 11.; Mbappe 14., 70., 92., Neymar 64., Sarabia 81.