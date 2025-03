Nottingham Forest odpravil Ipswich, nov spodrsljaj Cityja

Manchester City se je že poslovil od boja za prvaka, zdaj mu je glavni cilj uvrstitev v ligo prvakov, v kateri bodo imeli Angleži najbrž pet predstavnikov (teoretično lahko tudi sedem). A tudi v tem boju ne bodo imeli lahkega dela, kar je potrdil Brighton, njegov neposreden konkurent. Ta je v Manchestru domači ekipi zadal nov udarec, po dveh zaostankih je prišel do točke za izid 2:2.

Za City sta gola dosegla Erling Haaland z enajstmetrovke in Omar Marmuš, za goste je na 1:1 izenačil Pervis Estupinan, Abdukodir Hasanov pa je v 48. minuti z avtogolom postavil končni izid. Norvežan je postal prvi igralec v zgodovini angleške lige, ki je na manj kot 100 tekmah vpisal skupno 100 golov in asistenc (83 golov, 17 asistenc). To mu je uspelo na 94 tekmah.

Pomembno zmago z 2:1 je proti odpisanemu Southamptonu zabeležil Wolverhampton, ob gola za goste je dosegel Joergen Strand Larsen.