Nottingham Forest po točkah ujel Arsenal

Vodilni Liverpool se je v derbiju kroga v nedeljo na Anfieldu z Manchester Unitedom razšel z 2:2. Že v soboto sta remizirala tudi Arsenal in Chelsea, do 20. kroga najbližja zasledovalca Liverpoola. Topničarji so v Brightonu igrali 1:1, z identičnim izidom se je končal tudi mestni obračun Crystal Palace - Chelsea.