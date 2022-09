Nottingham Forest postavil svojevrsten angleški rekord

Nekateri odmevni prišleki, kot so Dean Henderson , Jesse Lingard, in rekordni prestop Gibbs-White so se v novem dresu že preizkušali v Premier ligi. Povratnik na elitni angleški nogometni sceni je po petih odigranih tekmah na 15. mestu v 20-članski ligi, na dosedanjih tekmah je dosegel po eno zmago (proti West Ham Unitedu) in en remi (proti Evertonu) ter doživel tri poraze (proti Newcastle Unitedu, Tottenhamu in nazadnje s kar 6:0 proti Manchester Cityju).

Do sedaj so bili najbolj zapravljivi novinci med angleško elito Fulham, in sicer leta 2018, ko so v enem roku zapravili približno 122 milijonov evrov, a jim to ni pomagalo, saj so sezono končali na 19. mestu in padli nazaj v drugo ligo.