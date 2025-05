Nottingham ugnal Tottenham in skočil na tretje mesto

Nottingham je povedel po slabih petih minutah, ko je zadetek z nekaj sreče dosegel Elliot Anderson. Slednji je pet minut kasneje s predložkom zaposlil Chrisa Wooda, novozelandski napadalec je žogo z glavo preusmeril v mrežo, a bil ob tem v prepovedanem položaju. Do drugega regularnega zadetka so gostje prišli v 16. minuti, ko je Wood kaznoval napako domačega vratarja in zabil z glavo. Tottenham, ki je že pred časom pozornost iz angleškega prvenstva preusmeril na Ligo Evropa, je imel tekom obračuna sicer veliko odličnih priložnosti za zadetek, žogo pa so za hrbet razpoloženega Matza Selsa uspeli spraviti šele v 87. minuti, ko je po odličnem predložku Pedra Porra z glavo zabil Richarlison.

Nottingham Forest je s pomembno zmago skočil na tretje mesto Premier lige in ima pred zadnjimi petimi tekmami sezone odlične možnosti, da konča na mestih, ki vodijo v Ligo prvakov. Pred nogometaši s City Grounda, ki so zdaj pri 60 točkah, sta le Arsenal (66 točk) in Liverpool (79 točk). Borba za Ligo prvakov bo v Angliji nedvomno napeta vse do zadnjega kroga, saj ekipe med tretjim in sedmim mestom ločijo vsega tri točke.