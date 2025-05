Nottingham v boju za Ligo prvakov znova izgubil

Liverpool je na vrhu lestvice z 82 točkami in je že prvak, bolj zanimivo je za mesta, ki sledijo in vodijo v evropska tekmovanja. Prvih pet mest vodi v Ligo prvakov, šesto, na katerem je po tretjem porazu na zadnjih štirih tekmah ostal Nottingham, v Ligo Evropa, sedmo pa v Konferenčno ligo.

Liverpoolu s 67 točkami sledi Arsenal, za njim pa so do sedmega mesta Newcastle (62), Manchester City (61), Chelsea, Forest (oba 60) in Aston Villa (57). Znano pa je že, da bodo v prihodnje v drugi ligi igrali Ipswich, Leicester in Southampton.