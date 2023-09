Nov dan, nov zaplet v aferi Rubiales, Hermosova ga je prijavila tožilstvu

Zdaj mora tožilstvo odločiti, ali bo sprožilo preiskavo. V primeru sojenja in obsodbe pa 46-letnemu Luisu Rubialesu grozi kazen do petih let zapora.

Jennifer Hermoso je Luis Rubiales po zmagi Španije v finalu svetovnega prvenstva v Sydneyju nad Anglijo z 1:0 zagrabil z obema rokama za glavo in jo poljubil na usta. Le malo zatem je sam priznal, da nogometašici to ni bilo všeč, in vsul se je val obtožb na njegov račun, vrstile so se zahteve po njegovem odstopu.