Nov dan, nova tekma: City gosti Borussio

Z gotovostjo lahko trdimo, da bo na nocojšnjem nogometnem večeru med Manchester Cityjem in Borussio Dortmund v ospredju Norvežan Erling Haaland. V tekoči sezoni je na 13 odigranih tekmah dosegel že 17 zadetkov. Kljub vsemu želi ostati skromen, čeprav nič ne kaže, da bi se v doglednem času ustavil. "Sem Norvežan in ne bi smel misliti, da sem nekaj posebnega, ker dajem gole. Sem samo Erling in to se ne bo nikoli spremenilo," je povedal. O norveškem čudežnem dečku bomo veliko razpravljali tudi v našem studijskem delu pred tekmo, ko se bo Sanji Modrić pridružil Dejan Grabić.
"Težko je najti pravega, pravega igralca svetovnega formata, ki je neverjetno skromen in razmišlja o tem, kaj je najboljše za ekipo. Vem, da želi zabjati, da želi imeti vpliv in da goli pomagajo ekipi, a imam občutek, da vedno misli na to, kako pomagati ekipi. To je težko najti," pa je svojega igralca pohvalil trener Pep Guardiola.
Nemci nocoj zagotovo ne bodo imeli lahke naloge, tukaj pa poglejmo še nekaj zanimivosti: Borussia Dortmund je na dveh od treh gostovanj pri Manchester Cityju v Ligi prvakov dosegla prvi zadetek, a je na obeh tekmah ostala brez zmage, saj je prejela gol po 80. minuti igre. Prvič se je končalo z remijem 1:1 oktobra 2012, drugič pa s porazom 2:1 septembra 2022. Trener Angležev Pep Guardiola je sicer neporažen na zadnjih desetih tekmah proti Borussiji Dortmund v vseh tekmovanjih (6 zmag in 4 remiji). Njegov zadnji poraz proti Dortmundu sega v leto 2014, ko je kot trener Bayerna izgubil v finalu nemškega superpokala. V vseh 15 medsebojnih dvobojih z rumeno-črnimi je doživel le tri poraze, vsi pa so se zgodili med letoma 2013 in 2014 v obdobju, ko je dortmundsko ekipo vodil Jürgen Klopp.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.