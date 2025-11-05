Nov dan, nova tekma: City gosti Borussio

Nocoj nas v Manchestru, natančneje na Etihadu, čaka še en vroč nogometni večer elitne Lige prvakov. V goste prihaja dortmundska Borussia. Ekipi sta trenutno osma in deveta na lestvici ligaškega dela, kar zagotavlja napadalen nogomet. Ob dejstvu, da imajo Angleži v svojih vrstah pravi stroj za doseganje golov – Erlinga Haalanda – pa je to še eno zagotovilo za pravo nogometno poslastico. Na Kanalu A in VOYO se javljamo že ob 20.30, ko se bo Sanji Modrić v studiu pridružil Dejan Grabić.

UEFA LP: Manchester City - Borussia Dortmund FOTO: VOYO icon-expand

Z gotovostjo lahko trdimo, da bo na nocojšnjem nogometnem večeru med Manchester Cityjem in Borussio Dortmund v ospredju Norvežan Erling Haaland. V tekoči sezoni je na 13 odigranih tekmah dosegel že 17 zadetkov. Kljub vsemu želi ostati skromen, čeprav nič ne kaže, da bi se v doglednem času ustavil. "Sem Norvežan in ne bi smel misliti, da sem nekaj posebnega, ker dajem gole. Sem samo Erling in to se ne bo nikoli spremenilo," je povedal. O norveškem čudežnem dečku bomo veliko razpravljali tudi v našem studijskem delu pred tekmo, ko se bo Sanji Modrić pridružil Dejan Grabić.

Liga prvakov v torek in sredo na Kanalu A in VOYO FOTO: 24ur.com icon-expand

"Težko je najti pravega, pravega igralca svetovnega formata, ki je neverjetno skromen in razmišlja o tem, kaj je najboljše za ekipo. Vem, da želi zabjati, da želi imeti vpliv in da goli pomagajo ekipi, a imam občutek, da vedno misli na to, kako pomagati ekipi. To je težko najti," pa je svojega igralca pohvalil trener Pep Guardiola.