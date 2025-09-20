Svetli način
Nogomet

Popolna zeleno-bela razprodaja ugleda se nadaljuje: Bravo slavil v Stožicah

Ljubljana, 20. 09. 2025 19.27 | Posodobljeno pred 54 minutami

Aktulni slovenski prvaki nadaljujejo s sramotnimi predstavami. Tokrat so na družinski dan v Stožicah morali priznati premoč mestnemu tekmecu Bravu (1:2), pa čeprav so po zadetku Antonia Marina hitro povedli. Za popoln preobrat in vse tri točke je z dvema goloma poskrbel kapetan Brava Martin Pečar.

Ljubljanska Olimpija še naprej kaže neprepričljive predstave. Čeprav je imela proti Bravu precej več žogo v svoji posesti, pa večino tekme ni vedela, kaj naj z njo počne ob discipliniranih Šiškarjih. Ti so dvakrat zadeli prek Martina Pečarja in mestnemu tekmecu zadali drugi zaporedni poraz v ligi. Bravo je zdaj na lestvici mestnega tekmeca tudi prehitel za točko, za vodilnim Celjem, ki ima še tekmo v dobrem, pa zaostaja za osem točk.

Domači strateg Erwin van de Looi je tekmo začel s tremi menjavami glede na prejšnjo tekmo in poraz v gosteh proti Domžalam. Eden od "novincev" v začetni postavi je bil tudi Antonio Marin, ki je v četrti minuti poskrbel za vodstvo. Žogo je prejel približno 20 metrov od vrat Brava, nato pa preigraval do osrčja kazenskega prostora in matiral Uroša Likarja za 1:0.

Erwin van de Looi
Erwin van de Looi FOTO: Damjan Žibert

Domača zasedba je imela tudi v sicer kar medlem nadaljevanju bolj ali manj vse pod nadzorom, v 23. minuti pa prišla do novega strela, a je z roba kazenskega prostora zgrešil Dino Kojić. Bravo je na trenutke imel prebliske predvsem prek kapetana Martina Pečarja, prav ta pa je v 28. minuti tudi izenačil, ko je spretno unovčil podajo Kenana Toibibouja z leve strani.

Kojić in Marin sta v igri, ki ni prinesla veliko priložnosti v prvem polčasu, pozneje še dvakrat nenevarno streljala, v sodniškem dodatku pa je znova "pičil" Pečar, svoj peti zadetek v sezoni je dosegel iz bližine po nesporazumu Veljka Jelenkovića in Matevža Dajčarja. Jelenković se je poskušal zagraditi ter žogo prepustiti vratarju, a jo je Bravov nogometaš "frcnil" mimo Dajčarja v mrežo.

Martin Pečar
Martin Pečar FOTO: NK Bravo

V uvodu drugega dela je dvakrat pri gostih poskusil nekdanji igralec Olimpije Aldin Jakupović, v 50. minuti pa je streljal še tretjič, vendar je takrat Dajčar dobro posredoval. Olimpija je imela nato žogo več v posesti, a prave ideje in konkretnosti ni bilo. Je pa domača navijaška skupina Green Dragons v 70. minuti drugič za nekaj minut prekinila tekmo z metanjem papirnatih trakov na igrišče.

Ob tem sta pri domačih v igro vstopila Marko Brest in Dimitar Mitrovski, slednji pa je kmalu prišel do strela v kazenskem prostoru, a so ga Šiškarji blokirali. Domača zasedba je še naprej kljub vstopu še Alexa Tamma brezzobo napadala, Bravo pa se dobro branil in prišel do polnega plena.

Izida, prva liga, 9. krog:
Olimpija - Bravo 1:2 (1:2)
Marin 4.; Pečar 28., 45.

nogomet prva liga olimpija
