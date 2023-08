Nov dan, nova tekma in nove 'čarovnije' Messija v dresu Interja

Zanimanje za nogomet se je v ZDA skokovito povečalo po napovedani selitvi Lionela Messija. Pred njim je imel vlogo največjega tujega zvezdnika, ki je prišel v ZDA, David Beckham. Anglež je zdaj solastnik kluba iz Miamija in je imel veliko zaslug, da je Messi prišel v ZDA. "Ko sem pred 10 leti začenjal zgodbo z novim klubom v Miamiju, sem dejal, da sanjam o prihodu najboljših igralcev na svetu. Ko sem prišel v Los Angeles, da bi pomagal razviti nogomet, je bila to želja za naslednjo generacijo. Zdaj so sanje postale resničnost," je dejal Beckham, ki mane roke ob odličnem začetku zgodbe z Messijem v Miamiju. "Upam in verjamem, da je to le začetek," je po zmagi v New Yorku (2 : 0) povedal prvi mož Miamija.