Nov datum predsedniških volitev v Barceloni 7. marec

Ob tem bo mogoče, po spremembi zakonodaje o športnih klubih v Kataloniji, voliti tudi od doma, kar bodo omogočili članom, starejšim od 65 let. Poslabšane pandemične razmere so klub prisile tudi v spremembe načrta o širših volitvah, saj so sprva nameravali omogočiti volitve svojim članom v več španskih mestih (Madrid, Sevilla, Valencia in Palma de Mallorca). Zdaj bodo volišča za tiste, ki bodo želeli svoj glas oddati osebno, odprli na petih mestih v Kataloniji (Barcelona na stadionu Camp Nou, Girona, Tarragona, Tortosa in Lleida), eno volilno mesto pa bo tudi v Andori.

V boj trije kandidati

Za naslednika Josepa Marie Bartomeuja, ki je odstopil lani oktobra, se bodo potegovali Victor Font, Toni Freixa in nekdanji predsednik Joan Laporta. Bartomeu je oktobra 2020 odstopil na izredni seji upravnega odbora. Na predsedniškem položaju je bil od leta 2014. Sprva je bilo predvideno glasovanje o nezaupnici, a so njegovi nasprotniki zbrali več kot 20.000 podpisov članov za nezaupnico.