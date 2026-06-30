Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Nov debakel', 'nova nočna mora', nemška javnost neusmiljena po izpadu

Berlin, 30. 06. 2026 07.33 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Julian Nagelsmann in njegov najverjetnejši naslednik na klopi nemške reprezentance Jürgen Klopp

Nemčija je bila leta 2014 na vrhu nogometnega sveta. Na sloviti Marakani je v finalu svetovnega prvenstva padla Argentina in Nemci so bili po 24 letih znova svetovni prvaki. 12 let pozneje po novem zgodnjem izpadu na velikem tekmovanju nemški nogomet stoji pred ogledalom in se sprašuje, kje se je vse skupaj zlomilo.

Nemčija je proti Paragvaju igrala prvo tekmo v izločilnih bojih na svetovnem prvenstvu po zmagoslavju v Braziliji. Po neodločenem izidu v rednem delu (1:1) nemočni Nemci niso mogli premagati nepopustljivih Južnoameričanov in odločile so enajstmetrovke. V preteklosti bi nemški "stroj" nasprotnike neusmiljeno dotolkel z enajstih metrov, a nemška reprezentanca je slavna leta že zdavnaj pustila za seboj. Po napadalcih Kaiu Havertzu in Nicku Voltemadeju je bil neuspešen tudi branilec Jonathan Tah in nejevoljni športni novinarji v domovini so začeli tipkati. Oglejmo si, kaj so napisali.

Julian Nagelsmann in njegov najverjetnejši naslednik na klopi nemške reprezentance Jürgen Klopp
Julian Nagelsmann in njegov najverjetnejši naslednik na klopi nemške reprezentance Jürgen Klopp
FOTO: AP

'Nova nočna mora'

"Na prvi tekmi v izločilnih bojih na svetovnih prvenstvih po letu 2014 reprezentanca pod vodstvom Juliana Nagelsmanna v večini tekme ni pokazala ničesar. Bili so počasni, dolgočasni in brez energije. To je naslednja nemška nočna mora!" so zapisali pri Bildu.

"Še tretjič zapored se Nemčija ni uvrstila med najboljših 16 na svetovnih prvenstvih. To je dokaz, da se Nemčija vse bolj in bolj oddaljuje od svetovnega vrha. Po fiasku na svetovnem prvenstvu ni razloga, da bi Julian Nagelsmann, ki ima veljavno pogodbo do leta 2028, ostal selektor," so bili kritični pri Kickerju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nemška izbrana vrsta v 120 minutah v Bostonu ni našla rešitve za trdno paragvajsko obrambo. Ustvarila je premalo priložnosti, da bi se zadetek zdel neizogiben. Namesto tega smo spremljali veliko mero neiznajdljivosti, premalo tempa ter pomanjkanje idej in natančnosti," so dodali pri Zeitu.

"Nemčija je doživela nov mundialski debakel. Proti kakovostno omejenemu Paragvaju nemška reprezentanca skoraj ni našla rešitev, nato pa so pri enajstmetrovkah trem nogometašem odpovedali živci. Manuel Neuer je sicer ubranil eno enajstmetrovko, vendar to ni moglo prikriti dejstva, da je Nemčija skozi ves turnir pokazala občutno premalo," so bili kritični pri Spieglu.

Julian Nagelsmann nemčija sevtovno prvenstvo

Maroko po enajstmetrovkah premagal Nizozemsko

24ur.com Nemška nočna mora: Paragvajci uprizorili največji šok mundiala
24ur.com Slovenski nogometaši izgubili eno mesto na Fifini lestvici
24ur.com Tragedija med svetovnim prvenstvom: umrl nemški navijač
24ur.com Švicarji neutolažljivi: Žalostni za fante in narod, da moramo po takšni predstavi zapustiti turnir
24ur.com Samuraji so presenetili neučinkovite Nemce, Španci so uničili Kostaričane
24ur.com Nemčija na koncu le vknjižila zmago proti Kostariki, ki pa je pirova
24ur.com Nemci po izpadu: 'Postali smo nogometni malček'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Bo kralj Karel spet ostal brez srečanja z vnuki? Princ Harry naj bi bil zaradi otrok vse bolj zaskrbljen
Kako vzgajati otroka glede na njegovo astrološko znamenje?
Kako vzgajati otroka glede na njegovo astrološko znamenje?
Kako pripraviti zdrav sladoled, ki ga bodo otroci oboževali?
Kako pripraviti zdrav sladoled, ki ga bodo otroci oboževali?
Lepa Afna pokazala novorojenko
Lepa Afna pokazala novorojenko
zadovoljna
Portal
Prstan, ki je dvignil prah: ali je mladi Beckham res zaročen?
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, dvojčke čaka živahen dan
To so najlepše ženske espadrile za letošnje leto
To so najlepše ženske espadrile za letošnje leto
Zakaj ne morete nehati misliti nanj? Psihologi temu pravijo limerenca
Zakaj ne morete nehati misliti nanj? Psihologi temu pravijo limerenca
vizita
Portal
Popolno poletno sadje, ki je primerno tudi za diabetike
Bolje jesti slanino kot tole: To je najslabša vrsta mesa za črevesje, mnogo ljudi pa jo je vsak dan
Bolje jesti slanino kot tole: To je najslabša vrsta mesa za črevesje, mnogo ljudi pa jo je vsak dan
Nenadna omotica sredi vročine? To je lahko prvi znak dehidracije možganov
Nenadna omotica sredi vročine? To je lahko prvi znak dehidracije možganov
Star nemški trik, ki ohladi stanovanje brez klimatske naprave
Star nemški trik, ki ohladi stanovanje brez klimatske naprave
cekin
Portal
Pošljete več prijav za zaposlitev, odziva pa ni? Razlog morda ni v vašem življenjepisu
Razlog, zakaj nekateri potujejo skoraj zastonj (in zakaj večina ne)
Razlog, zakaj nekateri potujejo skoraj zastonj (in zakaj večina ne)
STPŠ Trbovlje med 50 najboljših na svetu - od rudarjenja premoga do rudarjenja podatkov
STPŠ Trbovlje med 50 najboljših na svetu - od rudarjenja premoga do rudarjenja podatkov
Bili so svetovne zvezde, a niso smeli odločati o svojem denarju
Bili so svetovne zvezde, a niso smeli odločati o svojem denarju
moskisvet
Portal
Ona ima 26 let, njen fant pa 77 – ko ljubezen ne pozna let
Zakaj Italijani pijejo vodo pred kavo? Razlog, ki ga večina ljudi ne pozna
Zakaj Italijani pijejo vodo pred kavo? Razlog, ki ga večina ljudi ne pozna
Je bilo Tutankamonovo prekletstvo resnično? To pravijo raziskave
Je bilo Tutankamonovo prekletstvo resnično? To pravijo raziskave
Vsi krivijo modro svetlobo, a znanstveniki pravijo: težava je drugje
Vsi krivijo modro svetlobo, a znanstveniki pravijo: težava je drugje
dominvrt
Portal
Ali naj psu dovolite, da vam liže obraz? Strokovnjaki razkrivajo, ali je to varno
Če so listi vaših kumar videti, kot da bi jih posuli z moko, ukrepajte takoj
Če so listi vaših kumar videti, kot da bi jih posuli z moko, ukrepajte takoj
Bučke cvetijo, a ne tvorijo plodov? To je najpogostejši razlog na začetku sezone
Bučke cvetijo, a ne tvorijo plodov? To je najpogostejši razlog na začetku sezone
Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro: Zgodba še danes ni zaključena
Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro: Zgodba še danes ni zaključena
okusno
Portal
Ne zavrzite tega dela jagod: iz njega lahko pripravite odličen domač sirup
Kdaj je najbolje jesti lubenico? Odgovor vas bo morda presenetil
Kdaj je najbolje jesti lubenico? Odgovor vas bo morda presenetil
Kako porabiti ostanke piškotov za tiramisu? Imamo 4 odlične ideje
Kako porabiti ostanke piškotov za tiramisu? Imamo 4 odlične ideje
Idealno kosilo za vroče dni: hitre testenine iz ene ponve
Idealno kosilo za vroče dni: hitre testenine iz ene ponve
voyo
Portal
Fant proti vsem
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Živalska patrulja
Živalska patrulja
'91
'91
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763