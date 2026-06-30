'Nov debakel', 'nova nočna mora', nemška javnost neusmiljena po izpadu

Nemčija je proti Paragvaju igrala prvo tekmo v izločilnih bojih na svetovnem prvenstvu po zmagoslavju v Braziliji. Po neodločenem izidu v rednem delu (1:1) nemočni Nemci niso mogli premagati nepopustljivih Južnoameričanov in odločile so enajstmetrovke. V preteklosti bi nemški "stroj" nasprotnike neusmiljeno dotolkel z enajstih metrov, a nemška reprezentanca je slavna leta že zdavnaj pustila za seboj. Po napadalcih Kaiu Havertzu in Nicku Voltemadeju je bil neuspešen tudi branilec Jonathan Tah in nejevoljni športni novinarji v domovini so začeli tipkati. Oglejmo si, kaj so napisali.
'Nova nočna mora'
"Na prvi tekmi v izločilnih bojih na svetovnih prvenstvih po letu 2014 reprezentanca pod vodstvom Juliana Nagelsmanna v večini tekme ni pokazala ničesar. Bili so počasni, dolgočasni in brez energije. To je naslednja nemška nočna mora!" so zapisali pri Bildu.
"Še tretjič zapored se Nemčija ni uvrstila med najboljših 16 na svetovnih prvenstvih. To je dokaz, da se Nemčija vse bolj in bolj oddaljuje od svetovnega vrha. Po fiasku na svetovnem prvenstvu ni razloga, da bi Julian Nagelsmann, ki ima veljavno pogodbo do leta 2028, ostal selektor," so bili kritični pri Kickerju.
"Nemška izbrana vrsta v 120 minutah v Bostonu ni našla rešitve za trdno paragvajsko obrambo. Ustvarila je premalo priložnosti, da bi se zadetek zdel neizogiben. Namesto tega smo spremljali veliko mero neiznajdljivosti, premalo tempa ter pomanjkanje idej in natančnosti," so dodali pri Zeitu.
"Nemčija je doživela nov mundialski debakel. Proti kakovostno omejenemu Paragvaju nemška reprezentanca skoraj ni našla rešitev, nato pa so pri enajstmetrovkah trem nogometašem odpovedali živci. Manuel Neuer je sicer ubranil eno enajstmetrovko, vendar to ni moglo prikriti dejstva, da je Nemčija skozi ves turnir pokazala občutno premalo," so bili kritični pri Spieglu.
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