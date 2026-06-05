Nov srbski debakel: petarda v mreži in bizaren avtogol

Mehika, ki bo skupaj z ZDA in Kanado gostila letošnje svetovno prvenstvo, je priprave na največji nogometni turnir sklenila v slogu. Varovanci Javierja Aguirreja so v Toluci s 5:1 premagali mlado srbsko reprezentanco in si pred uvodno tekmo mundiala dodatno okrepili samozavest. Začetek za Mehičane sicer ni bil idealen. V 19. minuti je za šok domačih gledalcev poskrbel Petar Stanić, ki je Srbijo popeljal v vodstvo. A prednost gostov ni trajala dolgo. Mehika je odgovorila prek Johana Vasqueza, nato pa je za enega bolj nenavadnih trenutkov tekme poskrbel Stefan Bukinac. Srbski nogometaš je želel povsem rutinsko podati svojemu vratarju, a je žogo poslal mimo njega in naravnost v lastno mrežo. Gostitelji mundiala so tako še pred odmorom prišli do popolnega preobrata.

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V drugem polčasu so domači le še stopnjevali pritisk. Raul Jimenez je zanesljivo zadel za 3:1, nato pa je Srbijo doletel nov nesrečen trenutek. V 72. minuti je lastno mrežo zatresel še Adem Avdić in Mehičanom podaril četrti zadetek. Piko na i visoki zmagi je v 90. minuti postavil Luis Chavez.

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