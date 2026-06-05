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Nogomet

Nov srbski debakel: petarda v mreži in bizaren avtogol

Toluca, 05. 06. 2026 12.26 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
S.V.
Mehika - Srbija

Mehiška nogometna reprezentanca je odločilni del priprav na domače svetovno prvenstvo sklenila z visoko zmago. V Toluci je pred približno 30.000 gledalci s 5:1 odpravila mlado srbsko izbrano vrsto, ki je po porazu proti Zelenortskim otokom doživela novo razočaranje. Srbi so sicer povedli, nato pa so gostitelji mundiala tudi ob dveh avtogolih tekmecev poskrbeli za prepričljiv preobrat.

Mehika, ki bo skupaj z ZDA in Kanado gostila letošnje svetovno prvenstvo, je priprave na največji nogometni turnir sklenila v slogu. Varovanci Javierja Aguirreja so v Toluci s 5:1 premagali mlado srbsko reprezentanco in si pred uvodno tekmo mundiala dodatno okrepili samozavest.

Začetek za Mehičane sicer ni bil idealen. V 19. minuti je za šok domačih gledalcev poskrbel Petar Stanić, ki je Srbijo popeljal v vodstvo. A prednost gostov ni trajala dolgo. Mehika je odgovorila prek Johana Vasqueza, nato pa je za enega bolj nenavadnih trenutkov tekme poskrbel Stefan Bukinac. Srbski nogometaš je želel povsem rutinsko podati svojemu vratarju, a je žogo poslal mimo njega in naravnost v lastno mrežo. Gostitelji mundiala so tako še pred odmorom prišli do popolnega preobrata.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V drugem polčasu so domači le še stopnjevali pritisk. Raul Jimenez je zanesljivo zadel za 3:1, nato pa je Srbijo doletel nov nesrečen trenutek. V 72. minuti je lastno mrežo zatresel še Adem Avdić in Mehičanom podaril četrti zadetek. Piko na i visoki zmagi je v 90. minuti postavil Luis Chavez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mehika bo svetovno prvenstvo odprla 11. junija, ko se bo na znamenitem stadionu Azteca pomerila z Južno Afriko. V skupini A jo čakata še obračuna z Južno Korejo in Češko.

Kljub visoki zmagi selektor Aguirre po tekmi ni želel zapasti v evforijo. "Rezultat je dvorezen meč. Samozavest je treba dozirati počasi, pretirana samozavest je prav tako škodljiva kot njeno pomanjkanje," je opozoril izkušeni strateg.

Na drugi strani se težave Srbije nadaljujejo. Srbska reprezentanca se na letošnje svetovno prvenstvo ni uvrstila, po porazu z 0:3 proti Zelenortskim otokom v Lizboni pa je zdaj doživela še visok poraz proti Mehiki.

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KOMENTARJI3

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Miran1960
05. 06. 2026 13.30
1m od golmana je tekla, nikakršen močan udarec ni bil to. Refleksi golmana nični, tako da gre bolj na njegov rovaš.
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0 0
Juzles Iters
05. 06. 2026 13.22
Prvi avtogol je bila golmanova napaka. Branilec mu je podal ne preveč hitro žogo v bližini avta, golman je bil pa v pet metrskem vratarjevem prostoru. Kako ni mogel ujeti žoge, ki se kotalila dober meter mimo njega?
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0 0
kr--en
05. 06. 2026 12.57
3:3
Odgovori
0 0
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